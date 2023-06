Réunions annuelles de gouvernance du réseau CARE International

CARE Maroc accueille tous les membres du réseau CARE International à Marrakech du 5 au 10 juin 2023 dans le cadre des réunions de gouvernance annuelles.

À cette occasion, l’association de droit marocain reconnue d’utilité publique, CARE Maroc, a partagé avec ses homologues l’ensemble de ses actions et sa feuille de route, élaborée en cohérence avec le Nouveau Modèle de Développement du Royaume du Maroc.

Les présidents(tes), directeurs(trices) nationaux(ales) et autres représentants(es) des associations membres du réseau CARE, provenant de 21 pays membres, ont ainsi pu prendre connaissance des pratiques mises en œuvre par CARE Maroc dans sa lutte contre les inégalités.

Lors des visites sur le terrain organisées le 8 juin 2023 de trois projets représentant différents types d’actions, les participants ont relevé l’impact significatif et durable des actions de CARE Maroc au bénéfice des populations participant à ses programmes.

« Ce qui m’a personnellement le plus marqué, c’est de voir les participantes des programmes de CARE Maroc, s’adresser avec éloquence, sincérité et rigueur aux plus hauts responsables du réseau CARE provenant de 21 pays », Ismail Douiri, Président de CARE Maroc.

« Avant le programme, je n’osais pas parler en public et encore moins concevoir et réaliser des projets qui améliorent les conditions de vie de ma famille », Khadija, entrepreneure, commune Amezmiz.