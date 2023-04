Rejoignez-nous pour une édition spéciale du Ramadan 2023 au tout nouveau ‘SIDI MILOS’ !

Rejoignez-nous pour des soirées conviviales et Inoubliables, placées sous le signe de la tradition et de la bonne humeur. Celles-ci se dérouleront en trois parties :

L’FTOUR

Nous sommes fiers de vous proposer un FTOUR d’exception qui comblera tous vos sens. Vous pourrez déguster un buffet garni de mets savoureux et variés.

Nous avons pensé à chaque détail pour rendre votre expérience culinaire unique et mémorable. Venez découvrir avec nous les délices de la cuisine ramadanesque lors de notre édition spéciale du Ramadan 2023 au SIDI MILOS.

SOUK RASSEK

Le SOUK RASSEK est un lieu idéal pour découvrir les richesses et les traditions de la culture marocaine. Vous pourrez y déambuler à votre guise, en admirant les couleurs chatoyantes des étals et en écoutant les exposants vous vanter les mérites de leurs produits. Ne manquez pas cette occasion unique de vous immerger dans l’atmosphère animée d’un Souk authentique et de faire des découvertes surprenantes.

L’HEFLA

L’HEFLA, notre spectacle musical animé par des musiciens talentueux, elle promet d’être une expérience inoubliable pour tous les invités. Ne manquez pas cette occasion de vous immerger dans la culture et les traditions du Ramadan et de plonger dans une ambiance festive. Laissez-vous entraîner par la musique et les rythmes envoûtants.

Réservez dès maintenant votre place et laissez-vous surprendre par une expérience culinaire et culturelle exceptionnelle. Nous sommes impatients de vous accueillir et de partager avec vous ces soirées conviviales, riches en surprises et en émotions. Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous chez SIDI MILOS pour des soirées mémorables !

📞 06 32 73 73 73

📍91, BD Driss Slaoui, Casablanca