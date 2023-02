Projet immobilier de luxe Biarritz Anfa Ocean : Visitez l’appartement témoin

• Cadre de vie exceptionnel, incarnation parfaite du raffinement, du prestige et de l’élégance… Le projet immobilier de luxe à Casablanca, Biarritz Anfa Ocean, avance à grand pas.

• Il est désormais possible de découvrir l’authenticité et le cachet de ce projet haut standing à travers son appartement témoin.

• Les travaux avancent à un rythme soutenu. Le lotissement des villas est en stade final de viabilisation.