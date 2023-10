Otoclic, l’opérateur spécialiste du véhicule d’occasion fête sa première année d’activité

Depuis son lancement, l’entreprise s’est affirmée comme un acteur majeur, mettant en avant ses valeurs fondamentales de transparence, de confiance et de satisfaction client.

Chez Otoclic, nous mettons le client au centre de nos préoccupations. La confiance est un élément clé de notre activité, et pour garantir la satisfaction de nos clients, nous offrons une politique de remboursement si le client n’est pas satisfait de son véhicule. De plus, Otoclic propose une garantie de 6 mois sur chaque véhicule vendu, garantissant ainsi la qualité et la fiabilité de nos produits. Notre atelier dédié assure un service après-vente premium, garantissant la tranquillité d’esprit de nos clients. Otoclic s’engage à améliorer en permanence l’expérience client en facilitant l’accès à un financement adapté et en les accompagnant dans leurs démarches administratives.

Une expérience en ligne transparente

Depuis son lancement il y a un an, Otoclic a révolutionné le marché de l’automobile d’occasion au Maroc en proposant une expérience phygitale innovante, transparente et de haute qualité. Notre site web unique au Maroc permet aux utilisateurs de visualiser à 360° l’intérieur et l’extérieur des véhicules.

De plus, Otoclic met en avant les éventuels défauts et propose un prix de reconditionnement. Nous avons mis en place un call center dédié pour répondre aux besoins d’information de nos clients.

Un développement soutenu

Pour mieux servir nos clients, Otoclic dispose d’un showroom de plus de 3.500 m² situé au Boulevard My Slimane à Casablanca. Récemment, Otoclic a ouvert un store à Sidi Bernoussi, exclusivement dédié aux professionnels, proposant une large gamme de voitures utilitaires. Notre prochaine implantation est prévue pour la fin de cette année à Fès, dans un showroom d’une superficie de 1.500 m².

Nous sommes impatients de continuer à développer notre réseau et de répondre aux besoins de nos clients, avec des projets d’ouverture de points de vente dans d’autres villes du royaume.