Nouvelle nomination au sein du cabinet LPA-CGR avocats

Dans le cadre de son développement continu et en réponse à la modernisation croissante des réglementations fiscales en Afrique, LPA-CGR avocats a nommé Cédric Maheo, économiste spécialisé en prix de transfert, en tant qu’associé local du bureau de Casablanca.

Économiste de formation, Cédric Maheo a rejoint le cabinet pour apporter une expertise en matière de structuration de politiques de prix de transfert et de réorganisation de la chaîne de valeur. Son expérience dans la conception des documentations prix de transfert, l’élaboration de benchmarks, le pilotage des procédures d’accords préalables sur les prix (APP) ou encore l’accompagnement en contentieux est particulièrement valorisée dans le contexte africain actuel.

Avant de rejoindre le cabinet d’affaires, Cédric Maheo a passé deux ans au sein du cabinet CWA Morocco, près de 10 ans au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre, d’abord à Paris puis à Casablanca depuis 2014. Cédric Maheo est membre actif du collège d’experts internationaux TPED (Transfer Pricing Economists for Development). Il est reconnu pour son activité éditoriale et est régulièrement sollicité pour des formations, conférences et webinaires sur des sujets techniques ou législatifs.

Présent depuis une quinzaine d’années sur le continent africain, en Algérie et au Maroc, puis au Cameroun, LPA-CGR avocats propose une offre transversale en droit privé et droit public des affaires.