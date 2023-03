Mobiles d’Or 2023 récompense Gear9 et Bank Al Yousr par le prix international du marketing automation à Paris

Cette cérémonie annuelle rend hommage à l’excellence dans les domaines de la transformation digitale, du commerce, du marketing et de la publicité mobiles. Les Mobiles d’or s’attache ainsi, depuis 2017, à célébrer les entreprises, annonceurs, agences, éditeurs, opérateurs et fournisseurs de solutions techniques et d’expertises, qui ont accompagné l’évolution des technologies mobiles et développé les meilleures pratiques en la matière.

Le Prix International du Marketing Automation attribué à Gear9 et Bank Al Yousr confirme la position de leader de Gear9 dans l’innovation au service du secteur financier, après avoir fait ses preuves dans les secteurs des télécommunications et de l’automobile, mais aussi celle de Bank Al Yousr, acteur financier mettant l’orientation qualité de service au centre de ses préoccupations et l’expérience client comme déterminant de sa réussite à l’ère du digital où le client est en quête d’expériences fluides avec plus d’autonomie, de souplesse et de personnalisation.

Mounir Bouchiha, directeur général de Gear9, s’est exprimé sur cette consécration : « Gear9 est la seule agence marocaine et africaine à avoir remporté un prix aux Mobiles d’Or. Nous sommes ravis de recevoir ce prix international du marketing automation dans le secteur financier. Cette consécration témoigne de notre engagement constant à nous investir encore plus dans les dernières technologies de pointe pour offrir des expériences digitales engageantes et rentables à nos clients. Chez Gear9, nous avons à cœur de repousser les limites de l’innovation digitale au sein du Royaume et à l’international et de continuer à offrir des résultats exceptionnels et uniques. »

Un jury composé de 18 professionnels et de leaders d’opinion a étudié les différentes candidatures afin de distinguer les gagnants en fonction de critères tels que la capacité d’adaptation aux nouveaux usages numériques, la vision de la convergence et la pertinence des solutions proposées.

Benito Donsion, Head of Digital Marketing Performance chez SFR et membre du jury des mobiles d’or a exprimé au moment de la remise du prix : « Mes sincères félicitations au gagnant de ce prestigieux Prix, dont l’utilisation experte du Marketing Automation démontre une véritable passion pour l’utilisateur, une maîtrise exceptionnelle de la Data et une automatisation efficace de l’ensemble du processus. En outre, le lauréat a su avec brio transmettre sa philosophie et expliquer les résultats obtenus, témoignant ainsi d’un engagement absolu envers l’excellence. Bravo pour cette performance exceptionnelle et inspirante ! »

Le Marketing Automation est une technique qui automatise les opérations marketing et fluidifie la relation client de manière omni-canal. Cette approche permet de fournir des messages personnalisés en fonction du comportement des utilisateurs tout en réduisant les coûts opérationnels.

Ce projet d’automatisation et de réajustement des procédés de valorisation des données et l’affinement de l’expérience client (CX) ont eu un impact significatif sur les résultats de la banque Bank Al Yousr: +46 000 utilisateurs, 39.94% de conversion WhatsApp, 19,5% de conversion web + WhatsApp et 95% de clients entreprises satisfaits.

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes et témoignent de l’engagement de Gear9 à fournir une expérience utilisateur de qualité et à maximiser les résultats pour nos clients.

Joumana Baraka, directrice marketing et communication de Bank Al Yousr, a également exprimé sa satisfaction quant à cette reconnaissance : « En notre qualité de banque jeune, l’acquisition et la gestion de leads est au centre de nos préoccupations et la révolution digitale aidant, nous avons repensé le funnel marketing en vue d’améliorer l’expérience utilisateur dès les premières phases d’interaction avec nos futurs clients. Le projet Automation mené avec Gear9 a été pensé au sein de Bank Al Yousr comme une solution innovante qui nous rapproche des chefs d’entreprises et nous a valu la récompense du Prix International du Marketing Automation aux Mobiles d’Or 2023. Cette reconnaissance nous conforte dans notre engagement à accompagner efficacement notre clientèle entreprise dans la nouvelle relation qu’elle souhaite avoir avec notre banque. »

Fière de cette distinction, Gear9 remercie le jury des Mobiles d’Or 2023 pour ce prix prestigieux et s’engage à poursuivre son travail afin de proposer des solutions toujours plus innovantes et performantes pour accompagner ses clients dans l’ère de la transformation digitale.