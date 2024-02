Mazagan Beach & Golf Resort célèbre la réussite de la première édition du programme « Mazagan Leadership au Féminin »

Lancé en janvier 2023, le programme « Mazagan Leadership au Féminin » a été initié pour appuyer la volonté de Mazagan Beach & Golf Resort à renforcer les compétences managériales de ses collaboratrices. L’achèvement de ce programme a été couronné par une cérémonie de remise d’attestation à l’endroit des bénéficiaires.

Durant les douze derniers mois, accompagné par des intervenants experts, Mazagan Beach & Golf Resort s’est engagé à mettre tous les moyens nécessaires à la réussite du dit programme qui vise à renforcer les soft-skills des bénéficiaires et à développer leurs leaderships. Des intervenants externes inspirants, influents et pionniers dans leurs domaines tels que le management, le coaching, le sport, le bien-être et l’associatif ont inspiré les lauréates en les encourageant à poursuivre leurs aspirations personnelles et professionnelles.

Les participantes à cette première édition ont conduit différents projets ambitieux dont :

– Accélération digitale pour rehausser davantage l’expérience client, optimiser l’efficacité opérationnelle pour rester compétitif dans un environnement numérique en constante évolution.

– Renforcement de l’engagement émotionnel des collègues visant leur bien-être afin de favoriser de plus belle un environnement de travail positif, stimulant et productif.

– Innovation de l’offre afin de proposer aux clients des expériences exceptionnelles et stimuler les revenus.

Dans une déclaration à la presse, Monsieur Jacques Claudel, Directeur Général de Mazagan Beach & Golf Resort, s’est félicité du lancement de ce programme, novateur dans la région, pour soutenir les femmes dans leur parcours professionnel. Il a affirmé que le leadership féminin se veut un élément clé pour atteindre l’égalité des sexes dans l’entreprise et favoriser le développement économique.

Mazagan Beach & Golf Resort réaffirme son engagement en faveur de l’épanouissement professionnel des femmes marocaines et lance sa deuxième édition destinée cette fois-ci à une vingtaine de femmes occupant des postes de coordinatrices, superviseurs et assistantes managers.

Noms des intervenants et coachs leurs organismes :

ATOM Namia Benmansour Immersion et grandes étapes de la vie du programme Mieux se connaitre pour développer son impact.



Les Mentor’Elles

Majda Brabij Agilité mentale

Mehdi Kacimi Confiance en soi, un levier de performance

Asmae El Hajji Lien entre estime de soi et performance

Khawla Laalej Lien entre estime de soi et performance



Université Al Akhawayn Deborah Bertlett Networking skills, and becoming an articulate executive



Dar Al Amal Bouchra El Ouriaghli Les essentiels de la vie associative



Teamway Amine Achour Gestion de temps, outils d’optimisations de son activité, diriger une équipe et organiser des délégations pour une montée en compétences de son équipe



Nezha Alami Leadership transversal et management du projet Réussir ses entretiens annuels Le succès de la motivation



Bouchra Baibanou Leadership au féminin : Gérer les blocages personnels, confiance en soi, trouver le bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, bien définir sa place à l’entreprise. Oser le changement et apprendre à vaincre son immobilisme pour changer sa vie. Personal Branding



Hanane Allioua Vivre le changement avec aisance Coaching individuel Les RH un volet incontournable du management



Said Youssef Finances pour les noms financiers



Said Badaaj Les fondamentaux de la communication et de la prise de parole en public