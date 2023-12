Mazadi, la révolution technologique des enchères marocaines

Révolutionner le secteur des enchères marocaines, telle est l’ambition de Mazadi (Mes enchères arabe, ndlr). Cette plateforme numérique marocaine vise à rendre les enchères publiques et privées plus accessibles. Un nouvel outil, fruit d’une innovation technologique d’ampleur, qui va impulser un changement profond dans l’économie, la société et le monde des investissements.

Pour une meilleure accessibilité, Mazadi (mes enchères en arabe, ndlr) propose à ses clients la publication quotidienne des annonces d’enchères, des conseils juridiques personnalisés et des évaluations immobilières détaillées. En outre, la plateforme s’engage à accompagner ses clients à chaque étape, de la découverte de l’annonce jusqu’à la finalisation de l’achat.

Ouverte aux particuliers, la plateforme Mazadi propose également ses services à différents publics, notamment aux institutions privées. Qu’elles soient des banques, des assurances ou encore des sociétés de crédit, ces institutions peuvent en effet bénéficier d’une approche innovante et d’une solution stratégique qui leur est dédiée pour la gestion et la valorisation de leurs actifs.

En outre, Mazadi offre à ces institutions privées l’opportunité primordiale de maximiser la valeur de leurs actifs grâce notamment à la nature compétitive des enchères sur la plateforme, laquelle permet en effet aux actifs d’atteindre souvent des prix supérieurs à ceux obtenus via des ventes traditionnelles. Le tout, en réalisant des économies sur l’entretien, la sécurité et les impôts fonciers.

Du côté des acheteurs, la plateforme offre un vaste éventail d’investisseurs et acheteurs potentiels. Pour Mazadi, le marché des enchères publiques au Maroc émerge comme un secteur plein de promesses pour un panel diversifié d’investisseurs. Qu’il s’agisse de particuliers, de professionnels du droit, d’investisseurs immobiliers, d’administrations publiques ou d’entreprises, chaque profil y trouve des opportunités uniques.

En exposant les ventes à un marché plus large et diversifié, Mazadi contribue à l’accessibilité des enchères marocaines. Plus qu’une plateforme technologique, il s’agit d’un levier de changement pour l’économie marocaine, un outil d’équité sociale et une aubaine pour les investisseurs et les administrations.