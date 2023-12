Maintien de la Certification ISO 9001 version 2015 du Système de Management de la Qualité de l’Activité Gestion de l’Epargne de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG)

Ce renouvellement de certification confirme l’engagement de la CDG dans l’amélioration continue de ses processus, garantissant ainsi à l’ensemble de sa clientèle des prestations aux meilleurs standards internationaux, tout en mettant en avant le caractère innovant de ses offres et services.

Forte de son expertise dans la mission de mobilisation et de sécurisation de l’Epargne au service de l’intérêt général, ce maintien de certification est une reconnaissance supplémentaire des efforts engagés depuis plusieurs années par la CDG dans la voie de l’excellence, mettant au cœur de ses préoccupations la satisfaction de ses partenaires et des citoyens, en leur offrant des produits et services à la hauteur de leurs attentes.

Aujourd’hui, le maintien de cette certification consolide davantage le rôle de tiers de confiance de la CDG et renforce sa mission de mobilisation de fonds requérant une protection particulière au service de l’intérêt général.