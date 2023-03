L’ESSEC Afrique accueille la réunion mensuelle du comité Maroc des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCE)

Cette rencontre s’est tenue en présence de M. Gilles ABENSOUR, président du comité et CEO de Saint-Gobain Maroc, et de Mme Cécile Humbert-Bouvier, conseillère économique et cheffe du service économique régional près l’ambassade de France à Rabat.

Cette réunion a été précédée par une conférence pour les étudiants de l’ESSEC Afrique où la quinzaine de CCE présents ont évoqué la relation économique France-Maroc et les opportunités offertes par le continent africain. Les CCE ont également pris le soin de partager leurs conseils et retours d’expérience pour aider les étudiants à construire leur projet professionnel, en adéquation avec leur mission de mentorat des jeunes talents.

Partenaires depuis 2021, l’ESSEC Afrique et les CCE Maroc vont renforcer leur collaboration pour rapprocher le monde académique et celui des entreprises qu’il s’agisse d’offrir à nos étudiants marocains et internationaux des opportunités professionnelles au Maroc ou de faire bénéficier les entreprises membres de notre offre de formation continue, récemment enrichie de cinq certificats exécutifs spécifiquement dédiés au marché marocain.

L’ESSEC Afrique est fière d’être associée aux CCE qui font rayonner, tout comme l’ESSEC, l’excellence française à l’international et espère que ce partenariat contribuera à créer un maximum de valeur ajoutée pour l’économie et nos partenaires marocains, en particulier dans le domaine de la formation et du capital humain.