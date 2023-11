L’école belge de casablanca lance son ecole du dehors

L’école du dehors de l’école belge de Casablanca est officiellement lancée ce jour, en présence de Monsieur Pierre-Yves JEHOLET, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une importante délégation de dignitaires et de représentants des autorités marocaines et belges, assiste à cet évènement.

Le lancement d’une école à ciel ouvert a nécessité trois années de développement. Durant ce temps, les équipes du centre de développement des écoles belges au Maroc ont pensé et construit toutes les facettes de ce projet pédagogique innovant. Elles ont observé les meilleures pratiques d’enseignement du dehors à l’international, se sont entourées d’experts de cette pédagogie provenant de Hautes Ecoles d’enseignement supérieur de Belgique Francophone ainsi que d’un duo d’architectes belge et marocain. Dans le même temps, une formation sur-mesure a été conçue et donnée aux enseignants qui déploieront la pédagogie du dehors.

C’est ainsi qu’une infrastructure complète d’école à ciel ouvert sera implantée sur un terrain 1,5 hectares dans l’enceinte du site actuel de l’école belge de Casablanca situé sur la route d’Azemmour. L’espace est aménagé sous forme de zones d’accueil et de zones d’apprentissage : zone aventure, zone « potager », zone animaux, station météo, espace rassemblement, coin feu… Une éolienne, des panneaux photovoltaïques ainsi qu’une station de traitement d’eau y sont prévus également pour intégrer la dimension développement durable. L’espace comportera 3 pavillons-classes de 120m2 chacun, construits en bois et montés sur pilotis. Cette école du dehors est dimensionnée pour pouvoir accueillir simultanément une centaine d’élèves. Dans un premier temps, ce concept pédagogique sera déployé pour les niveaux scolaires de la classe d’accueil à la 2ème primaire, il concernera donc les enfants âgés de 2 ans à 7 ans qui bénéficieront d’un enseignement mixte classe traditionnelle/ classe du dehors.

A travers ce projet pionnier, l’école belge de Casablanca entend apporter à ses élèves tous les bénéfices de l’éducation en plein air en transférant une partie des apprentissages en dehors des salles de classe traditionnelles. Parmi les apports répertoriés de ce concept pédagogique qui met l’accent sur l’exploration, l’expérimentation et l’interaction avec la nature : accroit la performance scolaire, favorise le développement personnel de l’enfant, développe les capacités de coopération et connecte l’enfant à la Terre. Par exemple, la performance scolaire est stimulée par un renforcement de la capacité de concentration, de mémorisation et de résolution de problèmes grâce à la posture active dans laquelle est placé l’enfant. Ce dernier enrichit son vocabulaire et développe des facilités de communication. Il est aussi plus heureux et moins stressé en apprenant à l’extérieur.