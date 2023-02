Le shade by la cascade fait son grand retour pour le bonheur des papilles !

Le temple du «cool», convie habitués nostalgiques, épicuriens curieux et visiteurs de passage à découvrir une décoration moderniste, à la rencontre du ciel et de la mer .

Un relifting qui se complète par une nouvelle carte pointue et raffinée, portée par le Chef Exécutif, Yannick Hochet, rodé au meilleur de l’exigence de la haute gastronomie.

Le Shade invite ainsi les fines bouches à savourer, sans complexes, un véritable monde dans chaque assiette, face à la houle qui danse ! Et ce, avant que la musique ne gagne doucement en décibels.

UNE DÉCO AUDACIEUSE OUVERTE SUR L’OCÉAN

De quelque point vue que l’on se trouve, la mer aimante le regard. Ici, dans cet écrin perché, les baies vitrées du Shade invitent à dévorer du regard la mer.

Tantôt calme, tantôt déchaînée, de couleur noire ou turquoise,… on découvre, le temps d’un repas, façon seahouse, les 1001 nuances de bleues de l’Océan AtlanEque.

Un cadre enivrant qui s’adapte au fil des saisons et au rythme des vagues.

En été, on apprécie l’ambiance qui se veut d’autant plus plaisante et apaisante, autour d’un déjeuner en plein ciel.

En hiver, le lieu se pare d’intimité pour accueillir, avec générosité, les âmes gourmandes, en quête de chaleur et de saveurs

Au fil de la nuit, le Shade se transforme, s’anime et l’ambiance se pare de paillettes festives qui s’élancent aux rythmes de sets endiablés.

En véritables chefs de platines, les DJ résidents du Shade, venus des quatre coins du Monde,

proposent une programmation riche, inédite et de grande qualité. Et invitent ces oiseaux de la nuit à profiter d’une évasion mystique, dans un cadre enchanté, pour leur plus grand plaisir.

Un nouveau décor qui donne du panache, à l’abri de l’agitation de la Ville Blanche.

Voilà le genre de parenthèse enchantée dont on peine à se défaire, une fois qu’on y a posé le pied.

UNE CROISIÈRE GOURMANDE, BERCÉE PAR LA MARÉE

QG de la gourmande faune dorée casablancaise, le Shade propose une cuisine décomplexée,

ouverte sur le monde qui manie avec subtilité les spécialités de différentes cultures.

Ces délicieuses saveurs de tout bord, le Chef Exécutif, Yannick Hochet, les connaît bien et a voulu les regrouper, afin de redonner du sens et de l’alchimie à sa nouvelle carte.

» Étant avant tout un grand amoureux de ce beau pays qu’est le Maroc, rejoindre le groupe La Cascade est pour moi un plaisir de pouvoir partager mon expérience, mon savoir-faire acquis durant toute ma carrière, qui je suis sûr, raviront les papilles de nos clients exigeants.”Yannick Hochet

Ainsi, à l’heure du déjeuner, il invite les convives à se laisser tenter par des huîtres fraîches, un poisson grillé ou bien un homard du vivier. S’accompagne un vin de caractère pour

faire palpiter les palais, les caresses de la chaleur du soleil et la douceur du vent du large chargé d’arômes épicés. Une carte pensée et conçue pour rendre les gens heureux.

Une approche sensuelle à la «less is more», rythmée par des bains de soleil.

On en a l’eau à la bouche !

UN CADRE À PRIVATISER… UN EMPLACEMENT À S’APPROPRIER…

Idéalement situé sur le boulevard de La Corniche, le Shade est un emplacement de choix pour célébrer et émerveiller clients et collaborateurs, lors d’un déjeuner oceanview, un aferwork en terrasse, un dîner au rythme oriental ou occidental, et bien plus encore.

Chauffé, éclairé, sonorisé, l’établissement est on ne peut plus équipé, pour faire vibrer les convives en quête d’émotions.

À chaque instant, nous nous tenons aux côtés de nos hôtes. Je coordonne avec le chef exécutif pour proposer des menus adaptés, Et, mettons toute notre expérience et notre exaltation à leur

disposition, pour penser, imaginer et concevoir, avec eux, un événement qui leur laissera un

souvenir impérissable. N’est-ce pas cela la véritable passion du métier ! ” Youssef Mdaghri

Il ne reste plus qu’. faire son choix… Pour ce qui est du reste, le Shade s’en charge en véritable maître. Une chose est sûre, les amoureux de la côte auront du mal à y résister ! De plus, le staff, supervisé par l’oeil expert et bienveillant de Youssef Mdaghri, Corporate Manager du Shade, se tient aux petits soins de ses hôtes pour faire de leur événements corporate, un moment unique en son genre, qui restera gravé dans les mémoires.

