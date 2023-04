Le Rabat Marriott Hotel, l’adresse incontournable pour le Ramadan

Situé au centre de la capitale marocaine, l’établissement garantit une atmosphère chaleureuse et une hospitalité bienveillante.

Pour ce mois de partage et de générosité, le Rabat Marriott Hotel se porte prêt à choyer ses convives avec ses 4 restaurants offrant chacun un univers différent et particulier proposant des plats et des menus inspirés de la cuisine marocaine et des cuisines du monde. Pour les personnes en quête d’un Iftar généreux et varié, le Grill Robuchon propose un buffet préparé avec soin et finesse et une expérience gustative à vivre en famille ou entre collaborateurs. Un cadre plus familial et amical est aussi proposé, et ce au Restaurant Ikatza avec un Iftar servi à table pour ceux qui préfèrent une ambiance plus décontractée et riche en couleurs.

Un Groupe Duo Luthiste avec Derbouka performera chaque jour au Grill Robuchon pour accompagner l’Iftar et un groupe duo hispanique sera à Ikatza pour faire chavirer les cœurs. Des soirées Salsa, Live Band et un Healthy Ftour avec Yoga sont aussi au programme avec un fashion show traditionnel et plusieurs autres surprises qui ne vont certainement pas laisser les visiteurs indifférents prolongeant ainsi les soirées ramadanesques et faisant des after-Iftar un souvenir mémorable.

L’oasis urbaine offre également une destination paisible pour les séjours ramadanesques où l’Iftar prend place merveilleusement dans un cadre magnifiquement orné et une atmosphère conviviale et paisible.

Pour rappel, le Rabat Marriott Hotel a été cité comme une adresse de référence à Rabat dans la liste des plus beaux endroits du monde en 2023 par le Time Magazine. En plus de cette reconnaissance, l’hôtel est également en lice pour les World Travel Awards de 2023, étant nominé dans trois catégories prestigieuses : « Premier hôtel d’affaires du Maroc », « Meilleur hôtel de conférence du Maroc » et « Meilleur nouvel hôtel d’Afrique ».

-Iftar à Ikatza : 540 MAD/Personne

-Iftar au Grill Robuchon : 560 MAD/Personne

-Pour les enfants : En complément gratuit pour les moins de 4 ans, à mois de 50% pour ceux entre 4 et 12 ans, et le tarif reste complet pour les enfants de plus de 12 ans.

-Une offre pour le banquet est aussi disponible

Pour plus d’informations ou pour effectuer une réservation, veuillez contacter le service de réservation : +215 5-37226600