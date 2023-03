Le mois de ramadan à l’honneur chez NÉO

Avec son service traiteur nouvelle génération et ses collaborations avec des maîtres artisans de talent, NÉO propose depuis deux ans une expérience gourmande et gastronomique singulière. Rendez-vous privilégié de tous les épicuriens, NÉO est désormais aussi un acteur incontournable de la scène gastronomique ramadanesque.

NÉO, TRAITEUR TO-GO

Au-delà de sa sélection de produits uniques et gourmands en boutique, NÉO propose tout au long du mois de Ramadan un service « traiteur to-go ». Au cœur du concept, une cuisine de qualité, entièrement faite-maison et composée d’ingrédients nobles : homard, langouste, rôti de bœuf, saumon, épaule d’agneau, etc. ; le tout préparé avec exigence et à déguster chez soi.

Bouchées, entrées, salades, feuilletés, plats principaux préparés… Les Plats Signature sont aussi inventifs que bons. Sans oublier Le Coin Rôtisserie et sa viande charolaise d’exception cuisson basse température, Les Sauces à saveurs variées inspirées par la cuisine du monde (banhmi, ximixuri, black garlic, etc.) et, toujours en vedette, Le Sandwich Prémium. Chaud ou froid, c’est l’un des produits phares de l’enseigne. Chez NÉO, sa préparation convoque l’art de la superposition d’ingrédients nobles et de sauces goûteuses, étagés entre deux tranches de différents pains maison, le tout élaboré selon des protocoles de cuisson issus de la haute gastronomie.

ARTISANAT PÂTISSIER ET BOULANGER : TROIS FEMMES À L’HONNEUR

À côté des propositions salées incontournables, NÉO a décidé cette année de renforcer son offre sucrée en mettant en place de jolis comptoirs intérieurs et extérieurs entièrement dédiés au monde de la boulangerie et de la pâtisserie. Pour ce faire, NÉO est allé sourcer ce qui se fait de mieux à Casablanca avec l’introduction en boutique des labels artisans Pain par Bérénice, Les collections Néo par Aya Belkahia et Meské.

Lancé il y a quelques mois en mode confidentiel, Pain par Bérénice est un label de boulangerie artisanale au levain. Sur les étals ? Des pains « natures » mettant en valeur différentes farines – blé dur, blé tendre, seigle, maïs, épeautre – mais aussi des « pains de spécialité » aux graines, fruits secs, olives, oignons caramélisés, noix et même fromage. Sans oublier de belles focaccias, des crackers, et du granola. De quoi faire des ftours et des s7ours de compétition, sans fringale à la clé, puisque tous les pains sont à base de levain naturel, en fermentation longue, et sans sucre ajouté.

Le Comptoir Pâtisserie est également riche de mignardises haut de gamme signées Aya Belkahia. Petites bouchées sucrées, desserts individuels, entremets à déguster en famille ou entre amis, gâteaux de voyage… avec le goût pour seul vecteur d’émotion et de plaisir, ces créations artisanales raffinées et élégantes allient aussi bien racines marocaines que savoir-faire à la française.

Dernière grande et belle nouveauté, l’introduction chez NÉO des pâtisseries libanaises Meské, une jeune enseigne spécialisée dans les délices sucrés venus du Moyen-Orient. Imaginé il y a un an par une famille maroco-libanaise, Meské se veut l’expression d’un savoir-faire traditionnel préservé qui fera toute la différence à la dégustation. Baklawa, maamoul, knefeh, booza arabiyeh (glace orientale), mhallabiyeh… tous les classiques de la pâtisserie levantine sont à la carte. Des saveurs orientales authentiques à déguster en toute délicatesse, au ftour ou après le dîner, accompagnées d’un classique atay bien chaud.

CHEF À DOMICILE & PLATEFORME ONLINE GRAB & GO

Avec l’envie de proposer une expérience unique, de vraie gastronomie, NÉO va plus loin dans l’offre traiteur en mettant à disposition un service de Chef à domicile. Ce service exclusif va de la création en amont du menu du ftour ou du dîner sur- mesure, à la livraison puis à la cuisine à domicile. Ensuite, chacun passe à table et la magie opère.

Et pour faciliter la prise de commande, NÉO a également mis en place une plateforme online où l’ensemble des plats signature et des pâtisseries maison sont accessibles. La procédure est simple : vous commandez en ligne, payez et récupérez votre commande à l’heure que vous désirez.

Vous l’aurez compris, plus qu’à n’importe quelle période de l’année, chez NÉO, on se laisse guider tout au long du mois sacré, sans avoir besoin de cuisiner pour le ftour ou le dîner.