Le Milos Casablanca: Nouvelle Identité, Nouvelle Direction et Soirées Inoubliables !

Le Milos Casablanca est ravi de vous présenter son nouveau chapitre au concept bohème chic qui vous fera voyager vers les destinations les plus tendances du moment. De Bali à Tulum, en passant par Ibiza et Mykonos, nous vous proposons un décor raffiné, empreint de couleurs et de matières naturelles.

Alyson & Gérald vous accueillent tous les soirs à partir de 18h pour un after work. Que ce soit entre amis, en famille ou pour un cadre professionnel, venez découvrir notre carte des vins et cocktails, agrémentée d’un large choix de tapas.

Ici, la qualité des plats est aussi importante que l’ambiance. À partir de 20h, le restaurant vous invite à partager des moments conviviaux. Au menu, toujours un large choix de tapas et de nombreux plats à partager. La présentation est soignée, alliant convivialité et qualité. Un plaisir autant pour les yeux que pour les papilles.

Le Milos vous assure une ambiance à la fois cozy et festive, adaptée à vos envies. Notre équipe professionnelle et chaleureuse sera à votre écoute.

À 23h, Le Milos se métamorphose en bar de nuit, devenant le rendez-vous incontournable des noctambules grâce à sa programmation éclectique :

– Les lundis : soirée “Bubbles Free” dédiée aux femmes, animée par Dj Saad.

– Les mercredis : replongez dans les années 80 et 90 lors de nos soirées Oldies avec Dj Amine Mlal.

– Les jeudis : soirée La Rosa sur le thème Latino tropical, avec Mehdi Flifli aux platines.

Découvrez nos nouveaux aménagements adaptés à la restauration et aux tables hautes. Nouvelle énergie, nouvelle carte… Chaque bouchée éveillera vos papilles, transformant chaque soirée en une expérience unique.