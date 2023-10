Le Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa décroche la certification «Great Place to Work» pour l’année 2023

Cette distinction est accordée aux entreprises qui s’engagent à offrir un environnement de travail exceptionnel à leurs collaboratrices et collaborateurs, mettant en avant une qualité de vie professionnelle exemplaire, a indiqué un communiqué de l’établissement.

«Cette récompense est le reflet de notre engagement à offrir des opportunités de croissance professionnelle, une culture inclusive et un soutien continu à l’ensemble de nos collaboratrice.eur.s», a souligné le Directeur général du Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa, Dominique Dmytryszyn, cité dans le communiqué.

Le groupe propose des formations continues, notamment via la plateforme d’apprentissage Hilton University. Il étend cet engagement à la communauté externe avec des programmes de formation pour les étudiants.

Il encourage le mentorat et le coaching entre les collaborateurs, renforçant ainsi le développement professionnel. Il prévoit d’investir davantage dans les formations sur mesure et les perspectives d’évolution. De plus, il favorise la mobilité internationale de ses employés, leur permettant d’acquérir une expérience mondiale enrichissante.

Le bien-être et le développement personnel des collaborateurs sont également prioritaires, en proposant des programmes axés sur la santé, y compris l’accès à l’application «Wellness Program App».