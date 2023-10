Le Groupe Mfadel, renforce son développement avec le lancement d’un nouveau programme immobilier serviciel, We live Casa Anfa

PLEIN PHARE SUR L’IMMOBILIER SERVICIEL

L’immobilier serviciel est la nouvelle tendance qui s’impose dans l’univers immobilier. Il réinvente la manière dont nous vivons, en associant des biens immobiliers résidentiels à une panoplie de services et d’équipements. Et ce, afin d’améliorer la qualité de vie, la commodité et le confort de ses résidents.

Ces services clés en main vont bien au-delà de la simple gestion immobilière. Ils peuvent englober la maintenance, la sécurité, la conciergerie, l’accès à des espaces de coworking et de loisirs, la gestion des équipements, et bien d’autres prestations, adaptés aux besoins et aux attentes spécifiques de ses occupants.

L’objectif principal de l’immobilier serviciel est donc de créer une expérience de vie, qui se veut à la fois pratique, communautaire et plaisante. Les résidents en quête de flexibilité et de commodité peuvent, ainsi, dire adieu aux tracas liés à la gestion immobilière. Ce concept se présente donc comme une révolution, et son impact ne fait que commencer, puisqu’il s’introduit, désormais au Maroc, avec le nouveau projet immobilier serviciel signé par le groupe Mfadel : We Live

We live Casa Anfa dépasse les frontières du cadre de vie classique en les transformant en une expérience immobilière novatrice, par sa dimension servicielle unique.

En effet, la résidence We live Casa Anfa offre à ses propriétaires une expérience inédite en redéfinissant les standards de l’immobilier au Maroc, privilégiant l’épanouissement, le bien-être, l’interaction et l’esprit de communauté de ses résidents.

Un ensemble de service et d’équipement accessible aux résidents, adapté et répondant aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante.

Espace Coworking • Aires de jeux extérieur

Piscine en Roof top • Piscine

Salle de fitness • E- Conciergerie

Terrain de Padel • Buanderie

Espace Yoga

Cette expérience permet à la fois de répondre aux attentes d’une clientèle à la recherche d’une résidence principale bénéficiant d’une composante servicielle de loisirs et détente, mais aussi d’offrir aux investisseurs un bien aux spécificités uniques et différenciantes sur le marché de Casablanca garantissant une rentabilité optimale.

Bénéficiant d’un emplacement de choix, situé en plein cœur de Casa-Anfa, la résidence We live Casa Anfa dispose d’un environnement direct à forte composante éducatif (EFI, MASSIGNON), universitaire (Campus HONORIS, Toulouse Business School…) qui accueilleront prochainement plus de 6 000 étudiants.

Par ailleurs, un arrêt de tram présent juste en face permet à la résidence We live Casa Anfa de jouir d’une connectivité renforcée avec le reste de Casablanca

We live Casa Anfa offre une large gamme de studios de 1 chambre et des appartements d’exception de 2 et 3 chambres.

Conçu par le studio YN et porté par la vision de ses architectes Yasmine KASRI et Nihad Berberovic, We live Casa Anfa se démarque par une finition harmonieuse et épurée mise en valeur par une sélection de matériaux qualitatifs prenant place au sein d’un jardin de plus de 4 000 m2.

We live Casa Anfa, c’est aussi la possibilité d’accéder à toute une gamme de services et une gestion personnalisée de l’usage des équipements de la résidence grâce à son application d’e-conciergerie.

Et c’est donc à travers ce projet que le groupe Mfadel introduit le concept d’immobilier serviciel au Maroc avec pour ambition d’en devenir le leader.

L’immobilier serviciel émerge, donc, dans un contexte où les attentes des résidents et les modes de vies évoluent, mettant l’accent sur les services, l’expérience et la personnalisation, afin de répondre à un besoin croissant de flexibilité, de prestation qualitative et de valeur ajoutée d’un secteur en pleine transformation.

À noter que le groupe Mfadel a récemment organisé un afterwork portant sur la thématique « Rentabilité et Marché Locatif à Casablanca », vendredi 20 octobre. Cet évènement privé comptait, notamment, sur la présence d’experts immobiliers de renom, tels qu’Arthur Viseux, Responsable du Management de la Transaction au Maghreb chez JLL, Kévin Gormand, Président Fondateur de Mubawab, et Hynd Chkili, Directeur Exécutif Réseau au sein de CFG Bank. Une opportunité inédite pour présenter et dévoiler les détails de ce nouveau projet immobilier qui est sur le point de bousculer les codes du secteur au Maroc.

Pour de plus amples informations sur We live Casa Anfa et ses opportunités d’investissement, veuillez contacter le Groupe Mfadel