Le groupe holged s’installe aux emirats arabes unis

Fort d’une expertise solide au Maroc et d’une première implantation réussie en Tunisie qui confortent, à la fois, sa notoriété et son leadership, le groupe Holged amorce une nouvelle étape de son développement à l’international, à travers l’intégration de l’Ecole Française Internationale de Sharjah, située à moins de 30 minutes de Dubaï.

Ce rapprochement permettra à l’Ecole Française Internationale de Sharjah de bénéficier, dès la prochaine rentrée 2023/2024, de l’expertise et des ressources d’Holged pour renforcer et développer son modèle pédagogique et ses infrastructures selon les standards internationaux les plus exigeants. Il permettra aussi à tous ses élèves de continuer à bénéficier d’un enseignement de très haut niveau, dispensé par un corps éducatif et professoral intégrant les meilleures compétences.

Ahmed Benyahia, PDG de Holged, a déclaré “Nous sommes fiers d’intégrer l’Ecole Française Internationale de Sharjah aux nombreux établissements du groupe Holged. Une structure située dans le bassin historique de la francophonie aux Emirats qui nous permet, à la fois, de prendre pied au Moyen-Orient et de conforter notre proposition de valeur au service de parcours d’apprentissage innovants et tournés vers l’international”.

À propos de Holged :

Fondé en 1986, Holged est un groupe intégrant des établissements d’enseignement de tout premier plan, de la maternelle à la terminale, comptant plus de 17 000 élèves affiliés à 6 marques éducatives de référence (les écoles Yassamine, Jouri, Al Jabr et Al Massalik au Maroc, ISC en Tunisie et l’Ecole Française Internationale de Sharjah aux Emirats Arabes Unis) et 18 campus. Au cours des dernières années, Holged s’est imposé comme l’un des principaux groupes d’enseignement privé au Maroc et en Tunisie, grâce à une croissance organique soutenue ainsi que des acquisitions réussies aussi bien au Maroc qu’en Tunisie.

Pour plus d’information, visitez : www.holged.com