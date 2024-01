LCI Éducation organise ‘’LCI Career Expo’’ Forum de recrutement porté par ses deux institutions HEM & Collège LaSalle

HEM Business & Engineering School et Collège LaSalle Maroc vous invitent au “LCI Career Expo”, qui se tiendra pour la 1ère fois :

A Tanger : Jeudi 18 Janvier 2024 aux Campus HEM & Collège LaSalle

A Marrakech : Jeudi 22 Février 2024 aux Campus HEM & Collège LaSalle

Plusieurs entreprises nationales et multinationales viendront à la rencontre des étudiants et des lauréats de HEM & Collège LaSalle. Ce forum offre également une occasion unique à tous les externes désirant venir à la rencontre des entreprises présentes, et saisir l’opportunité de passer des entretiens pouvant se concrétiser en des stages ou des recrutements.

Participation des externes sur inscription :

Sur site web HEM : https://hem.ac.ma/fr/inscription-au-forum-recrutement-lci-career-expo

Sur site web Collège LaSalle : https://www.collegelasalle.ma/evenements/lci-career-expo-tanger-marrakech-2024

Une 1ère à Tanger & Marrakech !

Cette 1ère édition exceptionnelle du LCI Career Expo capitalise sur les forces des deux institutions membres de LCI Éducation, et vient appuyer les efforts déployés lors du HEM Carrière Expo porté par HEM Business & Engineering School et le Job Day porté par Collège LaSalle Maroc, pour proposer un Forum de recrutement conjoint au profit des jeunes et des citoyens du Maroc.

Un bel événement qui invite une panoplie d’entreprises opérant dans différents secteurs d’activité à venir se doter des meilleurs profils dans les domaines proposés par chacune des écoles. Pressenties en cette 1ère édition de LCI Career Expo :

AKDITAL, APM TERMINALS, APTIV, ATTIJARIWAFA BANK, BANK OF AFRICA, FROMAGERIE BEL, BMCI, CFG BANK, COFICAB, CONCEPTIFY, DACHSER, DAHER, DECATHLON, DISLOG, EXCELEA, FORVIA, GROW HR, HILTON, KIA, MED BUSINESS & PERFORMANCE, MARJANE, PS INDUSTRIE PUBLICITAIRE, MAMDA-MCMA, POLYDESIGN, RENAULT, SEBN, TEMSA, SOFITEL, LE CASABLANCA HÔTEL, LE PALACE D’ANFA, DIGITAL CREATIVITY, ICE MAGHREB, CLAY, BANQUE POPULAIRE, ANAPEC, ALTESSO, BAR À TEXTILE, SONIC INTEL, AFRICANISER, SCIF, INNOGROUP, JOB LINK, ACROSS ACADEMY, DREAM JOB, COGETRAM, SCIF…

Ce forum organisé au profit des étudiants et lauréats HEM et Collège LaSalle, profitera également à tous les externes, du fait que LCI Career Expo leur est gratuitement ouvert toute la journée !

Soyez nombreux à ces RDV exceptionnels de rencontre, de partage et de recrutement organisés par LCI Éducation !

Participation sur inscription :

Sur site web HEM : https://hem.ac.ma/fr/inscription-au-forum-recrutement-lci-career-expo

Sur site web Collège LaSalle : https://www.collegelasalle.ma/evenements/lci-career-expo-tanger-marrakech-2024

Pour plus d’informations sur LCI Career Expo ou sur les Relations avec l’Entreprise, contactez :