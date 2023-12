Lancement de la 2ème édition du concours international d’open innovation Territory Development Challenge TDC 2023 par le Centre Régional d’Investissement de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Après le grand succès de la première édition de l’année 2022 du concours international d’open innovation “Territory Development Challenge –TDC2023-” ayant connu l’inscription de 1 162 candidats et la soumission de 232 projets issus des territoires de la région TTA, des autres régions du Maroc et d’une vingtaine de pays des 5 continents, le CRI TTA lance la deuxième édition de ce concours, communautaire et inédit, autour du développement de l’investissement, de l’entrepreneuriat et des territoires, destiné à tout porteur d’idée innovante d’investissement privé productif: Salariés, chercheurs, lauréats et étudiants d’écoles, startups, investisseurs nationaux et étrangers ou porteurs de projets. Cette initiative vise à:

promouvoir l’esprit d’innovation et de l’entrepreneuriat dans la région

contribuer à l’impulsion économique et le renforcement de l’offre territoriale

offrir un accompagnement personnalisé et communautaire, en amont et en aval à l’ensemble des porteurs de projets présentés

Cette nouvelle édition, organisée d’une manière digitale via le Guichet Unique Virtuel communautaire d’Accompagnement Manar Al Moustatmir, portera sur de nouveaux challenges et opportunités identifiés par l’écosystème d’investissement régional:

Industrie et Logistique

Economie bleue

Industrie sportive

Economie verte

L’Écotourisme

Appui à l’animation territoriale et des espaces publics.

Des mentors experts dans différents domaines d’activités seront associés durant les 4 mois du concours pour accompagner les participants dans le montage de leurs projets à travers des séminaires, des meetings BtoB en hybride ainsi que de nombreux workshops de co-création et de co-idéations animés en 3 langues (arabe, français et anglais) dont l’ambition d’identifier et d’accompagner des solutions innovantes et de rupture face aux impératifs de développement, aux problématiques et défis de la région dans tous les secteurs.

Soyez nombreux à participer à cette belle aventure en soumettant votre projet avant le 29 fevrier 2024 directement sur la plateforme www.manaralmoustatmir.ma et soyez l’un des gagnants des 3 prix du concours:

1er prix 2éme prix 3éme prix

150.000 MAD 100.000 MAD 70.000 MAD