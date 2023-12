L’Agence Wellbeing en partenariat avec RS Global Academy organisent “Take Off” Maroc

L’Agence Wellbeing spécialisée en formation et conseil organise en partenariat avec RS Global Academy le coach international et pionnier de la formation selon les méthodes des écoles chinoises et asiatiques, “ Une formation pratique et appliquée, plus puissante dans le monde arabe pour l’équilibre personnel et mental, couvrant de nombreux aspects de la vie familiale, professionnelle, sociale et matérielle”.

Son objectif est de renouveler la vie et d’élever la conscience humaine pour comprendre correctement sa vie. (L’opportunité réelle ne frappe qu’une seule fois).

Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’améliorer son développement personnel et ses compétences.

Elle est destinée aux personnes recherchant une évasion de la routine et souhaitant se libérer du stress mental, ainsi qu’à celles qui ont des talents et cherchent à les développer et à les optimiser. Elle convient également à ceux qui recherchent la liberté et souhaitent surmonter les défis et les décisions cruciales de leur vie, en acquérant la capacité de persuasion et en surmontant la peur.

Les Objectifs de la Formation :

Gestion de soi.

Sortir du cercle de l’échec et entrer dans le cercle du succès.

Travailler en équipe et développer l’esprit d’équipe.

Réduire le stress et la pression mentale.

Choisir des partenaires de réussite et interagir avec eux dans la vie.

Maîtriser votre état d’esprit.

Faire face aux situations complexes et savoir comment les gérer

Apprendre à utiliser vos valeurs et croyances pour atteindre les résultats souhaités.

Améliorer votre moral et votre enthousiasme personnel et professionnel.

Adopter une mentalité positive et maîtriser votre côté émotionnel.

Développer une confiance élevée en soi et en autrui, et ressentir une appréciation de soi.

Comprendre les fonctions conscientes et inconscientes de l’esprit et comment les utiliser.

Le Contenu de la Formation : Niveau 1

Jour 1 (16 Décembre) :

Sortir de sa zone de confort et se reconnecter à l’humanité.

Cultiver de bonnes relations et développer des compétences en communication efficace.

La puissance du moment présent et la réconciliation avec soi-même.

Jour 2 (17 Décembre) :

L’importance d’un partenaire de vie.

La confiance en soi et en autrui.

Ouvrir les portes de ses capacités cachées

La planification et la définition des objectifs.

Biographie du Coach International Ramy Shoukry

Ramy Shoukry est un coach mondial accrédité par de nombreuses instances de formation internationales dans les écoles asiatiques les plus réussies, développées et productives au monde. Il a formé de nombreux individus en Égypte, aux Émirats arabes unis, au Pakistan, en Chine, en Thaïlande, en Afrique et dans de nombreux pays arabes tels que la Tunisie, le Royaume du Maroc, l’Algérie, la Jordanie, le Soudan et d’autres pays à travers des universités, des institutions locales et internationales. Il a également donné de nombreuses conférences et formations publiques. Il a été sélectionné parmi les 5 meilleurs entraîneurs en Afrique et est considéré comme l’un des plus influents de la société chinoise Tianchi, présente dans plus de 130 pays.