L’Académie d’entrepreneuriat Henry Ford (HFEA) est de retour au Maroc du 13 au 15 Mars 2023

Après une première expérience réussie en partenariat avec l’Université Hassan II de Casablanca en 2017, 2018 et 2019, Ford relance le programme cette année en partenariat avec l’Université Mundiapolis. L’objectif de cette initiative est de former des jeunes étudiants, entrepreneurs dotés du potentiel nécessaire pour créer une nouvelle dynamique économique génératrice de croissance et d’emploi.

Interview :

Hajar Dinar -Directeur des Communications Afrique du Nord & Afrique Subsaharienne

Pourquoi Ford se consacre-t-elle à la promotion de l’entrepreneuriat en Afrique, notamment au Maroc ?

En Afrique, l’entrepreneuriat est identifié comme l’un des principaux moteurs de la croissance et du développement de la région. L’entrepreneuriat peut également être développé comme une voie potentielle pour stimuler la création d’emplois. Pour cela, nous devons créer un écosystème dynamique qui favorise le développement des entreprises, facilite l’accès au capital et offre une aide sous forme de mentorat.

La Henry Ford Entrepreneurship Academy (HFEA) est un engagement à long terme pour promouvoir l’entrepreneuriat par le biais d’ateliers, d’échanges et de collaboration avec les parties prenantes de toute la région africaine. Le programme, entièrement parrainé par Ford Motor Company Fund, a été lancé en 2015 au Maroc pour se concentrer sur le développement du sens des affaires et le soutien à l’entrepreneuriat des jeunes pour les aider à créer un réseau d’affaires.

Nous sommes convaincus que s’ils disposent du bon écosystème pour prospérer, les porteurs de projet, pourront in fine canaliser des emplois dans l’économie nationale. Et de ce fait, ils pourront affirmer leur émancipation et ainsi renforce leur sentiment d’identité au sein de leurs communautés.

Quel bilan de la HFEA à ce jour et qu’espérez-vous accomplir à l’avenir ?

Depuis son lancement en décembre 2015, la Henry Ford Entrepreneurship Academy a déjà formé près de 250 entrepreneurs au Maroc avec une gamme de nouvelles compétences, des outils et l’esprit d’entreprendre, étant des aspects primordiaux pour nourrir leurs idées créatives, pour évaluer la faisabilité de leurs business plans et pour aider les entrepreneurs en herbe à lancer et développer de nouvelles entreprises.

Les étudiants qui ont participé aux ateliers de l’Académie basée au Maroc ont déclaré qu’ils souhaitaient non seulement gérer leurs propres entreprises, mais également gérer des entreprises qui contribueront à atténuer les défis sociaux, tels que la santé, le logement, la nutrition, l’éducation, l’environnement, améliorer la situation des femmes et des jeunes ou encore leur autonomisation.

Ainsi, l’initiative HFEA offre à ces entrepreneurs un accès aux meilleures pratiques, compétences, mentors, réseaux sociaux et commerciaux pour les aider à développer davantage leur entreprise.

À travers cette formation à l’entrepreneuriat, nous ambitionnons de contribuer à la croissance et au développement du Royaume et éventuellement à la baisse du taux de chômage.

À quel point est-ce important pour une entreprise comme Ford d’investir dans un programme comme celui-ci ?

Aider à renforcer les communautés dans lesquelles nous opérons est une priorité essentielle pour Ford. Nous organisons nos activités d’investissement communautaire autour de nos trois priorités stratégiques : la vie communautaire, l’éducation et la sécurité des conducteurs. Nous travaillons avec des communautés du monde entier pour stimuler l’innovation durable dans l’éducation.

L’éducation à l’entrepreneuriat est la force économique la plus puissante au monde. Elle stimule l’innovation et la création d’entreprises, aussi elle révèle comment naviguer à travers les complexités qui existent aujourd’hui dans les affaires. HFEA prend des mesures positives pour exploiter la culture de l’entrepreneuriat au Maroc. Chez Ford, nous sommes fiers de soutenir cette initiative.