La continentale célèbre son partenariat avec Kia Maroc à Dar Bouazza

En effet, le concessionnaire met à disposition ses 1 600 m2 de showroom et après-vente dans la ville de Dar Bouazza au profit des modèles de la marque Kia en devenant son distributeur officiel pour la région Sud de Casablanca.

Bien situé à l’entrée de Dar Bouazza, au Km 15, Sela Plaza, Route d’Azemmour, le site arbore les couleurs de la nouvelle signalétique Kia et répond à toutes les dernières normes de la marque. Entièrement rénové, il accueillera ses clients dans des conditions de confort exceptionnelles notamment à travers un espace lounge unique en son genre.

L’histoire de la Continentale n’est plus à raconter : depuis 1971, elle incarne la distribution automobile au Maroc, elle est un acteur régional de premier plan.

Dès le mois de Juin, les résidents de la Commune de Dar Bouazza bénéficieront de l’expertise des équipes de la Continentale et de leur maîtrise des véhicules Kia. La forte croissance de la marque reliée à une demande accrue des modèles de Kia, ainsi que l’excellente compréhension des besoins des consommateurs par la Continentale sont une bonne combinaison pour un partenariat réussi.

Driss Marrakchi, Président Directeur Général de la Continentale, est toujours engagé auprès des consommateurs: « Kia Maroc nous fait confiance afin de booster les ventes de la Région, nous avançons d’un pas assuré vers l’excellence. Force est de constater que la fiabilité, la diversité des modèles sont un atout indéniable, mais également la collaboration sérieuse et les standards exigeants, tout cela sera au bénéfice du consommateur. Je suis convaincu que les années 2023 et 2024 seront les prémices d’un long partenariat fructueux. Pour nous, l’Asie est la nouvelle puissance Automobile et la Continentale, toujours dans l’innovation, ne pouvait qu’embrasser la tendance. »