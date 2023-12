La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) signe les Principes de l’ONU pour une banque responsable à la COP28 à Dubaï

Les Principes constituent un cadre de référence permettant de garantir que la stratégie et les pratiques des banques soient en harmonie avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et l’Accord de Paris sur le climat. Les banques ayant souscrit à ces Principes s’engagent à faire preuve d’ambition dans leurs stratégies de durabilité, œuvrant à normaliser et intégrer la durabilité au cœur de leurs activités, tout en leur permettant de demeurer à la pointe des avancées de la finance durable.

Dans le cadre des Principes, les banques signataires identifient et mesurent l’impact environnemental et social qui résulte de leurs activités commerciales, elles définissent et mettent en œuvre les objectifs leur permettant d’identifier et de mesurer leurs impacts et rendent publiquement compte de leur état d’avancement. Les Principes fournissent un cadre permettant aux banques de comprendre systématiquement les risques et de saisir les opportunités qui se présentent grâce à la transition vers des économies plus durables et responsables. Les signataires des Principes assument un rôle de leadership, démontrant comment les produits, les services et les relations bancaires peuvent accompagner et accélérer les changements nécessaires et attendus pour atteindre une prospérité à partager avec les générations actuelles et futures, construisant ainsi un avenir positif aussi bien pour les individus que pour la Planète. Ces banques se joignent ainsi à la plus grande communauté bancaire mondiale axée sur la finance durable, le partage des meilleures pratiques et la collaboration sur les orientations pratiques et les outils novateurs qui profiteront à l’industrie dans son ensemble.

C’est un parcours d’envergure et de portée sans précédent à un moment où une telle ambition est d’une nécessité urgente pour faire face aux plus grandes crises planétaires :

le changement du climat, les pertes de la Nature, la pollution, ainsi que les questions sociales. Pris ensemble, ces efforts collectifs vont garantir que la rentabilité avancera de concert avec le sens du devoir.

« C’est avec le plus grand plaisir que nous annonçons que la CDG a rejoint la communauté UNEP FI en approuvant les Principes d’une banque responsable. Nous confirmons notre engagement d’accompagner notre pays dans l’amélioration de sa voie vers le développement durable et le financement de son plan de transition. Notre intention et notre mandat nous rendent responsables de la création de valeur durable pour nos parties prenantes. Par cette déclaration nous affirmons notre ambition de jouer un rôle clé dans la mobilisation de flux financiers et de créer une nouvelle dynamique du marché au niveau national et régional » M. Khalid SAFIR, Directeur Général de la CDG.

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) est une institution financière marocaine publique exerçant un double mandat :

celui de collecter, de sécuriser et de faire fructifier l’épargne réglementée d’une part, et d’accompagner la stratégie nationale de développement à travers des projets créateurs d’externalités positives d’autre part.

Fondée en 1959, la CDG s’est érigée en véritable catalyseur d’investissements dans le Royaume tout en développant un savoir-faire unique dans la réalisation de grands projets structurants œuvrant ainsi pour la construction d’un Maroc moderne, prospère et durable. Son organisation s’articule autour de 5 grands domaines d’activité, à savoir, la Gestion de l’épargne et Prévoyance, le Développement Territorial, le Tourisme, l’Investissement, ainsi que le domaine de la Banque et Finance.