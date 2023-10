inwi et l’Université Mohammed VI Polytechnique signent une convention de partenariat pour soutenir l’Open innovation, la recherche et développement et le recrutement

L’objectif de ce partenariat est de renforcer les relations de coopération et d’échange entre les deux institutions dans les domaines clés de la formation et développement de compétences, du Recrutement, de l’Open innovation ainsi que la recherche et le développement (R&D).

Lors de son intervention à cette occasion, M. Azdine El Mountassir Billah, Président Directeur Général de inwi, a précisé que « La synergie entre inwi et l’UM6P dans le domaine de la recherche et développement est essentielle pour stimuler l’innovation technologique et favoriser l’émergence de projets numériques avant-gardistes. Nous prévoyons d’intensifier nos efforts de collaboration en encourageant les échanges entre nos équipes, en partageant nos expertises respectives et en déployant des projets communs de recherche. »

Hicham El Habti, Président de l’UM6P, a souligné l’importance de ce partenariat en déclarant : « Nous sommes convaincus de l’importance de maintenir un engagement collectif en matière de recherche, d’innovation et d’entrepreneuriat, ainsi que de notre volonté de répondre aux besoins actuels et futurs des acteurs nationaux, nous incitant à nous impliquer résolument dans l’inclusion numérique de notre pays. »

En vertu de ce partenariat, les deux parties s’accordent ainsi à mutualiser leurs efforts et de créer des synergies et des convergences en vue de mettre en œuvre les actions inscrites dans la convention. Les principaux axes de cette coopération se résument comme suit :

Recrutement et développement de Carrière : Cet axe vise à renforcer les liens entre les deux parties pour attirer les meilleurs talents et offrir des opportunités professionnelles aux étudiants de l’UM6P. Ceci à travers des offres de stages, des projets de fin d’études ou par l’organisation des sessions personnalisés de recrutement.

Soutien de l'Open Innovation : inwi et l'UM6P travailleront en étroite collaboration pour la promotion de l'entrepreneuriat innovant. Cela prendra plusieurs formes, notamment : l'organisation de workshops explorant les applications de technologies disruptives telles que l'IA, la blockchain et l'IoT, le lancement de challenges d'innovation, l'organisation de sessions de mentoring pour les programmes d'accompagnement startups de l'UM6P ou encore le lancement d'un programme d'accompagnement court et spécifique pour les startups prometteuses, notamment les lauréates des inwiDAYS Awards.

R&D : inwi et l'UM6P collaboreront sur des projets de recherche conjoints axés sur l'innovation technologique dans le domaine du numérique. Cette collaboration permettra de lancer des réflexions novatrices et de développer la recherche et développement dans le secteur des télécommunications.

Formation et Développement de compétences: les collaborateurs inwi seront accueillis au sein de l'UM6P pour des formations qui comprennent des parcours couvrant diverses thématiques telles que le leadership, la stratégie et les nouvelles technologies et pourront prendre part à des séminaires, des tables rondes et des conférences sur des sujets liés au secteur des télécommunications.

Cette convention de partenariat matérialise l’engagement de inwi et de l’UM6P en faveur de l’innovation, de l’entrepreneuriat digital et de la recherche et développement technologique au Maroc. Elle ambitionne, aussi, de soutenir la croissance des startups marocaines et le renforcement de l’inclusion numérique dans le pays.