Hyundai fait un don de 1,1 million de dollars pour soutenir l’aide aux victimes du séisme au Maroc et des inondations en Libye

Hyundai Motor Group (le Groupe) annonce sa contribution de 1,1 million de dollars pour venir en aide au Maroc et à la Libye dans leurs efforts de relèvement à la suite des séismes et inondations dévastateurs.

Ces dons émanent des quatre entités affiliées au Hyundai Motor Group.

Ces fonds, d’un montant de 500 000 dollars pour le Maroc et de 600 000 dollars pour la Libye, seront acheminés à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) par l’intermédiaire de la Croix-Rouge coréenne.

En plus de leur contribution financière, le siège de Hyundai Motor Company pour la région Moyen-Orient et Afrique, en partenariat avec son distributeur au Maroc, assure le transport pour soutenir les initiatives gouvernementales visant à fournir des fournitures scolaires, à proposer des services de psychothérapeutes et à organiser des collectes de sang. Des équipements et des vêtements sont également offerts aux victimes pour répondre à leurs besoins immédiats. De surcroît, des remises sont proposées sur les pièces de véhicules endommagées, et des inspections gratuites sont également mises à disposition.

Les distributeurs de Hyundai Motor en Libye ont jusqu’à présent apporté leur soutien en fournissant 30 camions de matériel de secours, tel que de la nourriture et des couvertures. Parallèlement, le siège de Hyundai Motor Company pour la région Moyen-Orient et Afrique a lancé un programme spécial visant à accorder des remises sur les pièces et à effectuer des inspections gratuites des véhicules endommagés.

Il convient de noter que le Hyundai Motor Group a déjà apporté des contributions et fourni des articles de première nécessité à l’occasion de plusieurs catastrophes internationales majeures précédentes, notamment le séisme en Turquie en 2023, l’ouragan Ian aux États-Unis en 2022, le séisme dévastateur et le tsunami en Indonésie en 2018, ainsi que les fortes pluies au Pérou et en Colombie en 2017.