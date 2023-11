Glovo Maroc: Comment Glovo révolutionne l’achat en ligne au Maroc à travers sa stratégie du Quick-Commerce

Glovo, la référence du marché de la livraison multi-catégories au Maroc, poursuit son ascension dans le domaine du Quick-Commerce (Q-Commerce). Fort d’un réseau considérable de 6 500 partenaires locaux, la plateforme introduit une nouvelle dynamique dans le commerce, conjuguant habilement l’agilité de l’e-commerce avec l’efficacité de la livraison express.

Glovo a su identifier et capitaliser sur les aspirations des consommateurs pour la vitesse et la commodité. “La nourriture est pour Glovo ce que les livres étaient pour Amazon”, proclame Younes Benkhadra, Directeur du Département Quick-Commerce chez Glovo, révélant une vision audacieuse : offrir un accès sans précédent à tous les produits disponibles dans les villes où l’application propose ses services, au delà de la restauration.

Au cœur de cette stratégie résolument innovante se déploient trois piliers fondamentaux. D’abord, le “Fast Convenience”, qui s’emploie à combler les besoins immédiats des consommateurs, qu’il s’agisse de nourriture, de produits d’épicerie ou de nécessités de la vie quotidienne. Des initiatives comme “Glovo Express”, des supermarchés qui fonctionnent comme des espaces commerciaux dédiés uniquement à la préparation et à la livraison des commandes passées en ligne, illustrent cette ambition, garantissant une livraison en à peine 20 minutes et instaurant ainsi un nouveau standard de commodité.

Ensuite, la mise en place d’une Marketplace pour faire ses courses en ligne, ou “Groceries Marketplace” qui transcende les codes traditionnels. Glovo ne se contente pas d’être une interface de livraison entre le restaurateur et le consommateur, l’entreprise se métamorphose en un véritable trait d’union entre les supermarchés, épiceries locales et leurs clients. Le dernier maillon de cette trilogie stratégique est le “Fast Retail”. Cette extension de l’offre permet à Glovo de mettre à la disposition des usagers tout ce dont ils ont besoin dans leurs villes respectives, allant d’articles de mode aux gadgets électroniques, tous livrés en un clin d’œil. Cela dans le but d’offrir un choix de produits semblable à un grand centre commercial.

Cette démarche novatrice trouve déjà des échos favorables. Glovo s’associe à des marques phares comme Electroplanet, Green Village, Wlidaty.com, EcoPara et d’autres enseignes locales pour renforcer son écosystème. “La collaboration avec Glovo nous rapproche sensiblement de notre clientèle tout en répondant aux attentes grandissantes du marché en termes de commerce digital et de livraison express,” témoigne Mr Hakim MATAICH – DGD d’Electroplanet.

Au-delà de ces partenariats, Glovo s’engage aussi en faveur de la digitalisation du commerce de proximité marocain. En collaboration avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce, Glovo initie des sessions de sensibilisation dans les principales villes du Royaume, soulignant l’urgence pour les commerçants de proximité de prendre le virage numérique.

Glovo redessine en profondeur le paysage commercial du Maroc. La rapidité et la commodité, ces deux piliers sur lesquels repose son modèle, ne révolutionnent pas seulement le comportement d’achat des Marocains : ils offrent également aux commerçants une plateforme robuste pour innover et croître dans un marché en perpétuelle évolution.