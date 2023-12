Ghandi clinic élargit son champ d’expertise : une nouvelle spécialité dédiée à la beauté

GHANDI GLINIC dévoile fièrement son nouveau Centre d’esthétique médicale, franchissant une nouvelle étape dans son évolution depuis le récent changement de direction. Réputée pour sa maternité de renom et forte de plus d’un demi-siècle d’existence, la clinique Ghandi a élargi ses horizons en 2020 en intégrant de nouvelles spécialités médicales. Cette expansion majeure de ses services s’accompagne d’une rénovation significative. Les installations médicales ont été modernisées pour intégrer les dernières avancées technologiques offrant une infrastructure médicale répondant aux normes les plus exigeantes. Les espaces ont été entièrement repensés pour offrir à ses patients un environnement alliant confort et élégance.

Un établissement d’excellence pluridisciplinaire complet plaçant la collaboration entre différentes spécialités médicales au cœur de son modèle de soins santé. De nouvelles spécialités à leur tête une équipe de ténors : Dr. Richard Abittan spécialiste de la Chirugie viscérale et de l’obésité , Pr. David Cohen spécialiste en Traumatologie et Orthopedie , le Dr. Chakib Lkah chirurgien esthétique, les stars de la gynécologie et de l’obstétrique : le Dr. Bittiti Amine, Dr Rachid lazrak, Dr Amal Zari. Le Dr Gabriel Lasry spécialiste de la chirurgie veineuse…

Une expertise médicale avancée pour garantir des soins de la plus haute qualité. Toujours dans ce même élan d’engagement envers l’excellence médicale, la clinique ouvre aujourd’hui les portes d’un nouvel établissement médical esthétique de haut niveau de performances aussi bien sur le plan technologique que celui de l’expertise médicale « GHANDI ESTHETIC & LASER ».

Bienvenue à Ghandi Esthetic & Laser… une nouvelle ère commence dans le domaine des traitements médico-esthétiques !

Dans un contexte de forte demande, la prolifération des centres médico-esthétiques et la présence de pratiques illégales dans des établissements de beauté, Ghandi Esthetic & Laser aspire à être un leader en esthétique médicale avancée, en garantissant sécurité, excellence et efficacité.

Un concept autour de la personnalisation et la performance

Ghandi Esthetic & Laser s’engage à fournir une gamme variée de traitements médicoesthétiques personnalisés, reconnaissant l’unicité de chaque individu et promouvant la vision selon laquelle la beauté est une expression personnelle. En cette ère où les médias sociaux influencent les normes de beauté, cet établissement se présente comme un allié pour aider chacun à construire sa meilleure image.

Technologies futuristes au service de la beauté

Doté des technologies dernier cri d’Alma Lasers, un chef de file mondial dans le domaine des technologies des lasers médico-esthétiques, Ghandi Esthetic & Laser propose des solutions médico-esthétiques novatrices, redéfinissant les possibilités du domaine. Ce partenariat incarne un dévouement envers l’excellence, la qualité et la performance, soulignant l’engagement à offrir des soins de premier ordre. Parmi les équipements de pointe, citons le Harmony XL Pro, le Soprano Titanium, le Pixel CO2, le ClearLift, le Pico Clear, et bien d’autres. Ces technologies de pointe permettront d’offrir des traitements précis, innovants et efficaces qui couvrent toutes les dimensions de la santé de la peau.

Expertise médicale

L’expertise médicale est le fondement d’une beauté durable, et actuellement, Ghandi Esthetic & Laser rassemble une équipe de près de vingt médecins partenaires chevronnés. Ces professionnels se consacrent à offrir des soins esthétiques médicaux d’excellence, incluant des dermatologues, des spécialistes en médecine esthétique, des experts en laser et même des gynécologues pratiquant la médecine laser pour les traitements vaginaux.

Ghandi Esthetic & Laser est dirigé par le Dr Imane Alaoui, médecin responsable, dont l’expérience enrichissante chez Guess Clinic pendant huit ans garantit une expertise médicale exceptionnelle. Son objectif est d’assurer des résultats de qualité et une approche personnalisée pour chaque client.

Formations & ateliers interactifs

En tant que centre d’excellence, Ghandi Esthetic & Laser organise des formations en interne pour les médecins partenaires. Ces ateliers réunissent des experts de diverses techniques, offrant des démonstrations directes et des sessions pratiques hands-on pour échanger avec des spécialistes renommés. Un calendrier régulier de formations complètes permet une immersion dans les technologies émergentes, des lasers aux procédures par injections, afin de maîtriser les avancées qui définiront le futur de l’esthétique médicale.

Un large éventail de traitements médico-esthétiques

Ghandi Esthetic & Laser vous propose une découverte diversifiée de ses traitements médico-esthétiques, utilisant exclusivement des produits issus de laboratoires mondialement reconnus. Ces formulations de haute qualité sont choisies pour leur efficacité avérée et leur contribution à la sublimation de la beauté. Une gamme variée de soins et de traitements novateurs a été conçue en tenant compte des différents types de problèmes cutanés et des besoins liés à chaque tranche d’âge.

• Pour le relâchement cutané, le centre propose un éventail de solutions telles que la Radiofréquence, une plateforme multi-lasers, le HIFU, des peptides et des vitamines.

• Pour la régénération tissulaire et le rajeunissement de la peau, le centre dispose des thérapies cellulaires telles que le PRF (plasma riche en fibrine), le Nanofat et les stem cells.

• Pour redéfinir les contours du visage, son arsenal inclut les fillers, les fils tenseurs, le Botox et le Lipofilling.

• Pour traiter les imperfections cutanées faciales telles que les tâches et les séquelles d’acné, il y a le Pico Laser Alma, le laser Alma Hybrid et divers peelings.

• Le centre pratique la médecine esthétique gynécologique avec la technologie Laser Femilift.

• Pour l’entretien régulier de la peau il y a le Carbon Laser, l’Hydrafacial, le Skinbooster, le Profhilo, les peptides et les vitamines.

• Et pour finir, il y a les soins spécifiques et exclusifs spécialement conçus pour l’homme, ciblant le rajeunissement et l’éclat du visage ainsi que des traitements favorisant la repousse des cheveux .