Gear9 remporte le Prix du meilleur partenaire global de l’année en tant qu’intégrateur stratégique Salesforce Au Maroc

Lors du récent Salesforce Summit Casablanca 2023, Gear9, l’agence réputée pour la création d’expériences digitales et partenaire stratégique de Salesforce au Maroc et en Afrique, a reçu le Prix du « Meilleur Partenaire Global de l’Année ». La cérémonie s’est déroulée le 14 novembre au Hyatt Regency, marquant un événement clé organisé par Salesforce en Afrique du Nord.

L’événement annuel a vu la participation de prospects, clients et partenaires, tous témoins d’une journée mettant en avant les innovations dans les domaines du CRM, de la data et de l’IA de confiance. Salesforce a présenté des solutions offrant aux entreprises de toutes tailles des moyens de créer des parcours clients personnalisés et efficaces sur divers canaux de diffusion.

Des experts internationaux, venus des cinq continents, ont animé des sessions éducatives, démontrant la capacité de Salesforce à intégrer les équipes de vente, marketing, e-commerce et IT en une plateforme unifiée.

La reconnaissance de Gear9 comme « Meilleur Partenaire Global de l’Année » met en lumière son engagement et son alignement avec les objectifs de vente et de marketing de Salesforce. À cette occasion, Mounir Bouchiha, Directeur Général de Gear9, a exprimé sa fierté en déclarant : ” Cette consécration en tant que meilleur partenaire global de l’année nous réconforte dans notre engagement continu envers l’innovation et l’excellence au sein du Royaume, nous avons à cœur de démocratiser l’exploitation efficace de la Data, l’IA de confiance et le CRM. Nous sommes déterminés à rendre ces avancées technologiques accessibles à tous via la plateforme de Salesforce, contribuant ainsi à la transformation digitale et à la réussite de nos clients.”

Gear9 excelle grâce à son expertise multidisciplinaire et son investissement dans les technologies avancées, offrant des expériences digitales efficaces et personnalisées. L’agence aide activement les entreprises dans leurs stratégies commerciales, marketing, service client, communication, transformation digitale et IT, plaçant toujours le client au cœur de leur démarche.

Cette distinction confirme le rôle essentiel de Gear9 en tant que partenaire de Salesforce et réitère son engagement à placer les besoins et objectifs des clients au premier plan de ses initiatives.