First Plastics s’est dotée du Record Mondial des tuyaux en CPVC sous les normes ISO

La société First Plastics, premier fabricant africain des systèmes de canalisations en CPVC pour le transport de l’eau chaude-eau froide et eau potable , le tout sous très hautes pressions à très hautes températures est fière d’annoncer qu’elle a officiellement obtenu le 28 Mars 2023 le premier record du genre et est inscrit désormais dans le Guinness World Record.

Le record a été établi pour la performance exceptionnelle à la suite d’une prouesse technique et d’une expertise inégalées dans la production des systèmes de canalisations en CPVC.

La reconnaissance de ce record par Guinness World Records témoigne de l’engagement continu de First Plastics à innover et à repousser les limites de l’excellence dans son domaine.

Cette réalisation exceptionnelle est une fierté pour tout consommateur d’eau, et nous le sommes tous, démontrant non seulement son expertise technique et sa capacité d’innovation, mais aussi son engagement envers la santé, la durabilité et la qualité de ses produits.

First Plastics précise que l’eau acheminée dans ses tuyaux en FlowGuard CPVC est une eau point altérée par les canalisations à l’intérieur des maisons et tout établissement recevant le public.

Guinness World Records a officiellement reconnu First Plastics pour cette réalisation remarquable, soulignant ainsi l’excellence et le leadership de l’entreprise dans l’utilisation du CPVC.