Epson se concentre sur l’offre EdTech pour soutenir le Plan d’action numérique de l’Europe

Epson renforce encore son engagement envers les EdTech en nommant Dr. Sarah Henkelmann-Hillebrand directrice du développement du marché européen pour l’éducation. Cette décision permettra à Epson de mieux aider ses partenaires à conseiller les utilisateurs finaux du secteur de l’éducation lorsqu’ils cherchent à développer leur offre technologique.

Ce secteur représente une énorme opportunité pour les établissements d’enseignement qui s’efforcent de mettre en place les meilleurs environnements d’apprentissage possibles pour leurs étudiants. Mais en ce qui concerne le choix et l’utilisation de la technologie, les avis sont très partagés. Il est essentiel de comprendre ce qui est disponible, ce qui est possible et ce qui est réellement bénéfique pour les étudiants et les enseignants.

Ayant développé sa technologie pour fournir des affichages de grande taille qui créent des espaces interactifs, collaboratifs et immersifs adaptés à l’éducation, Epson est bien placé pour contribuer au Plan d’action pour l’éducation numérique en Europe et répondre à son ambition de garantir une éducation numérique de haute qualité, inclusive et accessible. Epson est déjà bien implanté dans ce domaine depuis plusieurs années, et plus de 33 millions d’élèves de la région EMEA ont étudié à l’aide d’un projecteur Epson en 2022 1.

Commentant sur sa nomination, Sarah Henkelmann-Hillebrand déclare : « L’éducation est le meilleur investissement que toute nation puisse faire, et le moyen le plus efficace d’assurer la prospérité à long terme. Il est donc essentiel d’améliorer et d’harmoniser l’accès à l’éducation. Ma vision consiste à dépasser les attentes des apprenants en leur offrant un apprentissage immersif qui développe leurs compétences pour l’avenir, le tout avec une empreinte carbone neutre.

Epson est en mesure de concrétiser cette vision grâce à ses solutions technologiques qui rendent l’apprentissage plus attrayant et plus mémorable, tout en poursuivant ses propres ambitions de devenir une entreprise net zéro n’utilisant aucune ressource souterraine d’ici à 2050. »

Avant de rejoindre Epson, Sarah Henkelmann-Hillebrand était directrice de la stratégie commerciale et du développement des ventes pour la région DACH chez SMART Technologies. Elle est également fondatrice et porte-parole de Netzwerk Digitale Bildung. Intervenante de marque à de nombreux congrès et auteure de plusieurs ouvrages sur les tendances EdTech, elle est également membre du conseil d’administration du Goethe Institute.

« Rejoindre l’équipe Epson est une étape passionnante, et cela me rapproche de la source des technologies », ajoute-t-elle. « J’ai vraiment hâte de travailler avec les équipes de terrain qui ont déjà plusieurs projets éducatifs en cours et d’aider les partenaires et les utilisateurs finaux à identifier les solutions technologiques qui correspondent le mieux à leur environnement pédagogique, de manière à améliorer encore la valeur de leur enseignement. »

