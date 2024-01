Epson est la première marque à commercialiser une imprimante DTG d’entrée de gamme avec encre blanche pour les tissus foncés

Complétant la gamme d’imprimantes hybrides DTG et DTF (Direct to Film) d’Epson, la SC-F1000 intéressera particulièrement les particuliers, les détaillants et les petites entreprises à la recherche d’une solution économique leur offrant la possibilité d’imprimer sur un large éventail de types de tissus, qu’ils soient clairs ou foncés.

La SC-F1000 tire parti de la technologie de tête d’impression PrecisionCore Micro TFP d’Epson, alliée à la technologie NVT (Nozzle Verification Technology, technologie de vérification des buses). Cela garantit une qualité d’image et une stabilité exceptionnelle. La qualité de l’image est encore améliorée grâce à l’utilisation des encres UltraChrome DG2 d’Epson, qui réduisent les bavures de jaune et de noir, tandis qu’un mode d’impression « couleurs vives » renforce la richesse des conceptions graphiques. Avec ses capacités DTG et DTFilm, la SC-F1000 offre la flexibilité d’imprimer sur une large gamme de types de tissus ; les clients sont ainsi à même d’imprimer sur des produits tels que des t-shirts, des sweats à capuche, des sacs, ou des coussins, ce qui en fait l’imprimante idéale pour un service d’impression en temps réel en magasin.

Avec son design très compact, la SC-F1000 est idéale pour les points de vente : elle peut être installée dans des espaces de travail exigus, et, n’étant pas équipée d’un ventilateur, elle peut également être placée contre un mur. Simple à utiliser, la SC-F1000 offre de nombreuses fonctionnalités pour une impression intuitive, précise et de haute qualité. Par exemple, son capot à large ouverture simplifie le processus de mise en place du vêtement ou du film sur le plateau. Les capteurs de ce dernier détectent les irrégularités et évitent les erreurs d’impression. Le produit dispose également d’un réglage automatique de la hauteur du plateau qui permet une distance d’impression optimale pour des résultats constants sans intervention manuelle. Parmi les autres avantages de la SC-F1000 qui minimisent son entretien et augmentent la productivité : un pilotage simple et intuitif depuis son écran tactile, des options de connexion USB ou Wi-Fi, le nettoyage automatique et l’utilisation de poches d’encre UltraChrome DG2, faciles et rapides à remplacer. Enfin, le logiciel GarmentCreator2 d’Epson offre des préréglages pour le DTG et le DTFilm qui permettent une mise en œuvre rapide et facile des impressions et contribuent à améliorer la flexibilité et la productivité de la SC-F1000.

« La demande pour le DTFilm d’entrée de gamme a considérablement augmenté au cours des trois dernières années » explique Chris Davies, responsable de la gestion des produits commerciaux et industriels chez Epson Europe. « Ce développement passionnant d’Epson offre aux particuliers et aux petites entreprises une option extrêmement abordable qui offre une qualité exceptionnelle et une gamme de fonctionnalités avancées améliorant la productivité. »