DIR MEDIAS & MYLUXURYLIFE scellent une alliance visionnaire

La crédibilité du contenu est assurée grâce au savoir-faire éprouvé de Kamal BOUAYAD, qui a marqué le monde des médias en 2010 avec la création de l’Infomédiaire. Son partenariat avec Hanane BERRADA et Khadija DINIA, dont le site myluxurylife.ma est déjà une référence pour les amateurs de luxe et de style de vie, promet une qualité éditoriale exceptionnelle et une complémentarité sans précédent.

Un portefeuille éditorial pour les leaders

Cette joint-venture dévoile 5 newsletters offrant différentes lignes éditoriales et cumulant une audience de 163 000 abonnés actifs en croissance. Parfait pour ceux qui cherchent à s’informer rapidement, L’infÔrmat’heure offre un briefing précis et concis sur l’actualité marocaine. Destiné à un public épicurien Myluxurylife, ouvre une fenêtre sur l’élégance, la finesse et la haute culture. BonsplansÔMaroc

fonctionne comme une boussole pour naviguer à travers les dernières tendances et opportunités. Pour une compréhension approfondie de l’économie marocaine, MoroccÔnnected propose des news aiguisées en anglais. Enfin, BusinessÔMaroc apporte des insights stratégiques, essentiels aux leaders. Réunies, elles constituent un ensemble éditorial indispensable pour ceux qui contribuent à façonner le panorama économique et culturel du Maroc.

Vers un nouveau chapitre pour l’information digitale

Cette initiative symbolise un nouveau chapitre dans le paysage digital au Maroc. En alliant l’influence et la compétence de ces trois personnalités, le partenariat entend redéfinir les standards de l’information adressée aux leaders et aux décideurs, et ce, dans un format à la fois accessible, engageant et riche en contenu.