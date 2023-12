Conseil d’administration de l’Oncf : La performance se poursuit

Dans son mot d’ouverture, Monsieur le Ministre a tenu à rappeler, la place de choix qu’occupe le secteur ferroviaire, dans l’accélération de l’essor de développement socio-économique que connaît le Royaume sous l’impulsion de la Vision Eclairée de Sa Majesté Le Roi, Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste. Les mutations majeures opérées par ce secteur vital, durant les deux dernières décennies confortent l’ONCF dans ses choix stratégiques pour asseoir et promouvoir une mobilité durable, inclusive, et accessible à même de répondre aux mieux aux attentes évolutives des clients et aux défis stratégiques, économiques et environnementaux de notre pays.

Pour sa part, Monsieur Mohamed Rabie Khlie, Directeur Général de l’ONCF a commencé son intervention en rappelant que l’année 2023 a été marquée par des moments phares dont le plus important demeure, sans nul doute, la signature sous le leadership de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, d’un Mémorandum d’Entente entre le Royaume du Maroc et les Emirats Arabes Unis frères, visant à asseoir un partenariat pour l’investissement dans des projets de trains à grande vitesse. Une telle avancée dans la concrétisation des projets ferroviaires du Royaume dénote de la Haute Sollicitude Royale pour faire du rail le fer de lance, d’un système de transport marocain, novateur, intelligent, propre et accessible à tous.

Poursuivant son intervention, M. Khlie a rappelé que l’année 2023 a été marquée par la confirmation de la reprise exceptionnelle de l’ensemble de ses principales activités, malgré une conjoncture difficile.

A plus d’un titre et toutes activités confondues, l’année 2023 est un bon cru pour l’ONCF. En ce qui concerne l’activité Voyageurs, les offres de mobilité proposées, les services innovants et diversifiés, en constante amélioration tant en gare qu’à bord des trains, semblent convaincre chaque jour plus de clients. Les résultats prévisionnels à fin Décembre 2023 en attestent bien et augurent d’un maintien, voire d’une remarquable amélioration de la croissance : 52,2 Millions de passagers transportés en hausse de +14% par rapport à 2022 correspondant à un chiffre d’affaires de 2,5 Milliards de DH en évolution de 15% par rapport à l’année 2022. S’ajoute à cela, une régularité de près de 89,5% de l’ensemble des trains.

Les trains Al Boraq qui circulent désormais depuis 2022, totalement en mode green, fêtent cette année leur 5ème anniversaire et continuent d’arborer des performances singulières. Ils finiront l’année 2023 avec plus de 5 Millions de passagers transportés, contre 3 millions de voyageurs transportés en 2019 qui constitue l’année de référence avant la pandémie, et un chiffre d’affaires en progression continue, de presque 700 Millions de DH, (soit +23%, par rapport à 2022).

S’agissant de l’activité Marchandises durant l’année 2023, elle s’est démarquée par une performance exceptionnelle du transport de voitures, dont le volume transporté à fin Décembre 2023 a dépassé 450 000 véhicules, en amélioration de 20% par rapport à la même période de l’année 2022. De même, le trafic ferroviaire des conteneurs de Tanger Med sur le port sec de Casablanca a plus que doublé par rapport à 2022.

Face à une conjoncture difficile, l’activité Marchandises de l’ONCF continue ainsi de montrer une bonne résilience. Elle enregistre plus de 17 Millions de tonnes de marchandises transportées au cours de 2023 pour un chiffre d’affaires de 1,534 Milliard de DH.

Par ailleurs, l’ensemble des indicateurs financiers, probables au 31 Décembre 2023, affichent une bonne performance.

Grâce à la bonne reprise de l’activité voyageurs et à la résilience des activités de transport des marchandises, l’Office prévoit de réaliser en 2023, un chiffre d’affaires de 4,3 Milliards de DH contre 4,1 Milliards de DH en 2022 (soit +4%). Ces performances confortent les choix stratégiques de l’Office pour un meilleur rééquilibrage entre ses différents pans d’activité.

Par ailleurs, l’ONCF a continué sur sa lancée de bonne maîtrise des charges d’exploitation, et ce en dépit d’un contexte marqué par une inflation des prix de matières et d’énergie. Ainsi, l’Office devrait dégager un EBITDA probable pour 2023 de près de 1,5 Milliard de DH en légère hausse par rapport à l’année 2022, reflétant l’excellente performance de l’ONCF, en tant qu’opérateur ferroviaire. De même, la capacité d’autofinancement (hors infrastructures) dépassera 1 Milliard DH et permettra à l’ONCF de faire face à ses engagements.

Quant au programme d’investissement de maintien de la performance 2019-2025 qui totalise 17 Milliards DH, il a été engagé à hauteur de 64% et réalisé à hauteur de près 46% à fin 2023.

Concernant les budgets 2024, le Directeur Général de l’ONCF a expliqué qu’ils ont été conçus en tenant compte des orientations des pouvoirs publics relatives au PLF 2024. Ils sont en phase également avec l’esprit de la maîtrise des dépenses face aux fluctuations liées aux prix de matières premières et à l’inflation. Ils s’inscrivent dans la continuité de la performance exceptionnelle enregistrée en 2022 et 2023 par les activités voyageurs et marchandises.

Ces budgets tablent sur un trafic Voyageurs en croissance continue avec l’objectif d’atteindre 56 Millions de passagers en 2024, soit en hausse de 7% par rapport aux prévisions de clôture de 2023, un tonnage marchandises objectif de près de 20 Millions de tonnes.

S’inscrivant dans la poursuite de la dynamique amorcée en 2023, l’ONCF prévoit une croissance soutenue de l’ensemble de ses activités en 2024, avec la réalisation d’un chiffre d’affaires de près de 4,6 Milliards de DH, en hausse de 7% par rapport à 2023 avec un EBITDA prévisionnel de 1,6 Milliard de DH en amélioration continue par rapport aux prévisions de clôture de 2023.

En terme d’investissement l’ONCF poursuivra ses efforts d’investissement, en accélérant les différents projets visant à améliorer la mobilité, tout en contribuant à l’aménagement et au rapprochement des territoires, au renforcement de tissu industriel national autour des métiers ferroviaires, à l’amélioration de la compétitivité logistique et à la création de l’emploi et de la valeur.

2024 sera également l’année du lancement du prochain cycle de développement du ferroviaire, avec plusieurs projets structurants permettant de renforcer le positionnement du rail comme épine dorsale de la mobilité au Royaume, notamment dans la perspective de la future coupe du monde 2030.

A la fin de la séance, les membres du Conseil d’Administration ont félicité l’ensemble des collaborateurs de l’Office pour les efforts louables déployés pour l’atteinte des objectifs et la contribution effective à l’anticipation de la mobilité durable.

A l’issue de cette réunion, les membres du Conseil d’Administration ont adressé un message de fidélité et de loyauté à Sa Majesté Le Roi Mohammed VI Que Dieu L’Assiste.