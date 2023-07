Coca-Cola revient avec la deuxième Édition du Coca-Cola Festival

Lors de sa première édition, le Coca-Cola Festival a créé une plateforme de rassemblement autour de la marque iconique, en offrant des expériences culinaires et musicales inoubliables à des milliers de marocains. Le festival a célébré 10 types de cuisines, de saveurs et de délices, capturant l’essence même de l’esprit de partage et de rafraîchissement que Coca-Cola incarne.

Cette année, le Coca-Cola Festival vient ouvrir la saison d’été en plongeant les participants dans un environnement où les sens du goût et de l’ouïe seront sollicités : en s’associant avec plus de 10 partenaires restaurateurs, Coca-Cola offre à ses consommateurs participants le choix de déguster les plats qu’ils affectionnent, tout en dansant au rythme de concerts et de DJ sets.

Et pour en faire profiter un plus grand nombre, le Coca-Cola Festival ira à la rencontre des jeunes communautés à travers le Royaume : à Casablanca (Parking Espace Toro) le weekend du 15-16 Juillet, à Marrakech (Parc Moulay El Hassan) le weekend du 22-23 Juillet, à Agadir (Place Al Wahda) le weekend du 29-30 Juillet avant de faire sa dernière escale à Tanger, le weekend du 5-6 Août (Stade Marchane).

Pour y accéder, il suffit de présenter 3 bouchons de produits Coca-Cola qui seront ensuite recyclés.

En effet, cette édition du Coca-Cola Festival se démarque également par sa volonté d’être un évènement « zéro déchets », puisque tous les emballages plastiques utilisés seront collectés puis recyclés par La Générale de Recyclage, au sein de chacune des villes où aura lieu le Festival, afin de limiter l’empreinte carbone de l’évènement.

Btissam Lerhenane, Directrice Marketing de Coca-Cola Maroc, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de lancer la deuxième édition du Coca-Cola Festival après le succès de la première. En combinant Coca-Cola, Cuisine et Musique et en collaborant avec nos partenaires restaurateurs et recycleurs, nous souhaitons faire de cette édition du Coca-Cola Festival un évènement inoubliable avec zéro déchets, afin que nos jeunes marocains à travers le territoire puissent vivre des moments « Real Magic ». »

En unissant le goût irrésistible des cuisines du monde, le rafraichissement unique que procure un Coca-Cola bien frais et l’énergie captivante de la musique, Coca-Cola Maroc promet d’offrir une expérience inoubliable avec cette deuxième édition du Coca-Cola Festival.