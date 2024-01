CDG INVEST entre au capital de la startup Crealo

Le programme 212Founders à travers CDG Invest, la branche investissement du Groupe CDG, a pris part à la première levée de fonds SEED de la startup Crealo, aux côtés des fonds Kima Ventures, Evolem, Super Capital et quelques business angels. Le montant total de la levée de fonds s’élève à 14,1 millions de dirhams, dont la participation de CDG Invest représente 4,9 millions de dirhams.

Cette première levée permettra à la startup Crealo, spécialisée dans la gestion et le paiement des droits d’auteur de se positionner en tant que solution de référence en la matière et investir massivement dans la qualité du produit, développer de nouveaux partenariats et étoffer ses équipes.

Dans le cadre de sa mission de promotion de l’entrepreneuriat et de la montée en gamme de l’économique au Maroc, le programme 212Founders a concrétisé, à la date actuelle, 18 financements en Seed et Series A depuis 2019, atteignant ainsi un montant total de 97 millions de dirhams

Crealo, la startup avec la première solution européenne spécialisée dans le paiement des droits d’auteur

Lancée en 2021, Crealo est la première solution européenne à s’attaquer au sujet d’une manière globale sur toutes les verticales de l’industrie culturelle et créative. Crealo compte déjà parmi ses clients : Palais de Tokyo, L’Équipe, Beaux-Arts Magazine, Muséum national d’histoire naturelle etc. S’adressant à des acteurs de toutes tailles, la plateforme offre une solution moderne et intuitive qui fiabilise et automatise de bout en bout le suivi des droits d’auteur en France.

En utilisant Crealo, les maisons d’édition peuvent faire leurs calculs de droits en un clic et réaliser leurs paiements instantanément. Nous avons déjà des clients qui sont passés d’une fréquence de reddition annuelle à une fréquence semestrielle ou trimestrielle. Notre objectif est de rendre le versement de droits d’auteur soit aussi fluide qu’un versement de salaire. » a déclaré Najlae Zeitouni, Co-fondatrice et CEO de Crealo.

« Nous sommes enchantés d’accueillir les talentueux fondateurs de Crealo parmi les entrepreneurs de notre diaspora. Nous sommes convaincus qu’ils apporteront une contribution positive au Maroc et participeront à l’émergence de succès entrepreneuriaux au sein de la communauté marocaine », déclare Nawfal Fassi Fihri, Directeur du programme 212Founders. « Nous avons été impressionnés par la robustesse de leur solution technologique sur ce marché qui présente un fort potentiel ».