Casablanca accueille Afrimed Finance society – AFS 2023 Conference

ESCA Ecole de Management, en collaboration avec Afrimed Finance Society (AFS 2023) et son partenaire Darla Moore School of Business, University of South Carolina, accueille une conférence sous le thème de la gouvernance et le développement durable et son impact sur la résilience des marchés émergents ” Building Resilience in Emerging Markets : The Role of Corporate Governance and Sustainability.” L’événement se tiendra les 19 et 20 juillet 2023, au sein du nouveau Campus de ESCA EM situé au cœur de Casablanca Finance City (CFC) au Maroc, et réunira des doyens, des enseignants-chercheurs et des étudiants en doctorat issus de Business Schools de 14 pays.

La conférence met en lumière le rôle fondamental des écoles de management dans le développement de la résilience des marchés émergents. En tant que centres de formation et de recherche, elles ont la capacité d’insuffler le changement et de promouvoir des pratiques durables en matière de gouvernance d’entreprise. Grâce à leurs programmes, elles forment les futurs dirigeants d’entreprise en leur apportant les connaissances et compétences nécessaires pour naviguer à travers les complexités des marchés émergents et relever les défis posés tant par la pandémie de COVID-19 que par les changements climatiques.

Cet événement offrira une occasion aux institutions d’enseignement supérieur de partager leurs connaissances et meilleures pratiques en matière d’amélioration de la gouvernance d’entreprise et du développement durable dans les marchés émergents. Il explorera le lien entre la recherche académique et la mise en œuvre pratique, en mettant l’accent sur l’importance de la collaboration entre le milieu universitaire, les entreprises et les décideurs politiques. En favorisant le dialogue et l’échange de connaissances, la conférence vise à inspirer des approches et stratégies innovantes qui contribuent à la résilience et au développement durable des marchés émergents.

Une attention particulière sera donnée à l’exploration de la pertinence des pratiques ESG dans les pays à faible revenus, et principalement en Afrique, où les vulnérabilités sont nombreuses.

L’Afrimed Finance Society (AFS 2023) proposera des présentations sur divers aspects de la durabilité et les pratiques ESG, notamment la gouvernance des entreprises publiques, la protection des investisseurs, la réglementation financière, la gestion des risques, la fixation des prix des actifs, l’intégration des critères ESG dans la sélection de portefeuille, et le rôle des entreprises multinationales dans la résolution des défis posés par la COVID-19 et le changement climatique.

ESCA Ecole de Management est ravie d’accueillir cette conférence importante qui vise à renforcer la résilience et la durabilité dans les marchés émergents, démontrant ainsi son engagement en faveur du développement durable dans l’enseignement supérieur.

À propos de ESCA Ecole de Management :

Créée en 1992, ESCA Ecole de Management est une institution académique d’excellence reconnue par l’Etat marocain et la 1ère Business School accréditée AACSB au Maroc et en Afrique francophone en 2018.

ESCA EM a été également classée pour la 11ème année consécutive, la 1ère Business School au Maroc et en Afrique Francophone par le ranking international Eduniversal en 2022.

ESCA compte plus de 5000 diplômés, forme chaque année plus de 1 250 étudiants, et dispose d’un réseau international de 135 partenaires prestigieux à travers le monde, faisant ainsi de l’Internationalisation un axe stratégique de son développement. ESCA EM est le carrefour d’une trentaine de nationalités différentes, accueillant chaque année plus de 250 étudiants et participants internationaux dans le cadre de semestres et voyages d’études, elle est également connue pour sa production scientifique couvrant la finance, la géopolitique/géoéconomie, l’innovation, l’entrepreneuriat et le développement durable au Maroc et en Afrique.

Plus d’informations sur : www.esca.ma

À propos de The Afrimed Finance Society – AFS :

AFS est une organisation académique qui vise à devenir un forum international de premier plan pour l’étude, la communication, l’encouragement et la célébration des dernières recherches en économie financière. AFS est particulièrement dévouée à la promotion du savoir et à la mobilisation des connaissances en Afrique. AFS vise également à proposer une association d’universitaires, de praticiens et d’étudiants en doctorat ayant un intérêt pour la recherche sur des questions pertinentes dans le domaine plus vaste de la finance afin d’améliorer la compréhension du public des problèmes économiques financiers. AFS encourage l’étude de la finance dans les économies africaines, méditerranéennes et ailleurs dans le monde.

À propos de Darla Moore School of Business, University of South Carolina :

L’Université of South Carolina est une université de recherche de renommée mondiale, à fort impact, engagée envers une expérience étudiante de haut niveau et dédiée à l’innovation dans l’apprentissage, la recherche et l’engagement communautaire. Fondée en 1801, l’université propose plus de 350 programmes diplômants et est la seule institution de recherche de premier plan de Caroline du Sud reconnue par la Carnegie Foundation. Plus de 46 000 étudiants sont inscrits dans l’un des 14 campus répartis dans tout l’État, y compris le campus de recherche à Columbia. Avec 47 programmes académiques classés au niveau national, dont des programmes de premier rang en International Business, le meilleur collège d’honneurs du pays, ainsi que des programmes distingués en ingénierie, droit, médecine, santé publique et arts, l’Université contribue à construire des communautés plus saines et mieux formées en Caroline du Sud et dans le monde entier.