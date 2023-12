Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste à l’occasion du 75ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Le Groupe Barid Al-Maghrib lance, en partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) et le Centre d’Information des Nations Unies (CINU) à Rabat, une émission spéciale de timbre-poste commémorant le 75ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), célébrée le 10 décembre de chaque année. Une cérémonie de dévoilement a eu lieu le jeudi 07 décembre 2023 à Rabat, en présence de la Présidente du CNDH, Madame Amina Bouayach, du Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, M. Amin Benjelloun Touimi, et du Directeur du CINU à Rabat, Monsieur Fethi Debbabi ainsi que plusieurs autres personnalités.

Cette émission philatélique transcende la simple commémoration. Elle souligne l’engagement continu du Royaume du Maroc en faveur de la promotion et de la protection des droits et la prévention des violations de ces droits et met en exergue les acquis considérables réalisés dans le domaine des droits de l’Homme sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste.

Pour commémorer cet évènement important, Barid Al-Maghrib a choisi, pour la première fois dans l’histoire de la philatélie marocaine, d’émettre un timbre-poste transparent autocollant qui illustre, en dorure, un dessin qui promeut la liberté, l’égalité et la justice pour tous.

Ce nouveau timbre-poste vient enrichir une vaste collection philatélique consacrée aux droits de l’Homme depuis 1963 à nos jours et particulièrement aux commémorations de la DUDH en 2018, 2008, 1998, 1984, 1978, 1974 et 1963.