Avito lance la 1ère édition de son salon « Immo Expo by Avito »

Avito confirme la tenue de son salon de l’immobilier Immo Expo by Avito, du 23 au 26 novembre 2023 à Anfa Park au sein du projet Anfa Park à Casablanca. Initialement programmé en septembre, l’événement avait été reporté compte tenu du séisme ayant frappé la région d’Al Haouz afin de marquer le soutien d’Avito aux victimes de cet événement dramatique.

Après la réussite de la première édition du salon de la voiture d’occasion, tenu du 9 au 18 juin 2023 à Casablanca, le groupe AVITO décline son concept d’événement « phygital », alliant les atouts des rencontres physiques et des fonctionnalités digitales, en direction du marché de l’immobilier. L’événement aura pour partenaire institutionnel la Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers (F.N.P.I).

Le premier salon Immo Expo by Avito verra la participation des principaux promoteurs nationaux parmi lesquels CGI Assafa Bayt, Alliances, Akwa IMMO , Damane IMMO,Arena Properties, Douja Promotion avec ses filiales Addoha, Prestigia et Coralia, ainsi que FELSAB IMM, Beau Living Les Résidences sans pareil, SERRAJ Immobilier, Ben Moussa Immobilier…. Ceux-ci proposeront des offres immobilières au sein de plusieurs villes du Royaume.

Les 30.000 visiteurs attendus pourront également profiter d’offres de financement pour leur projet immobilier grâce à la présence sur site des nombreux établissements bancaires dont le Crédit du Maroc, La Société Générale, BANK OF AFRIKA ou encore Bank AL KARAM… ainsi que d’autres exposants autour des thématiques d’aménagement.

Sur une superficie de 2.000 m2, les exposants présenteront leurs offres les plus intéressantes aux visiteurs attendus lors des 4 jours de l’événement, qui promet d’être le rendez-vous incontournable pour les personnes intéressées par l’acquisition d’un bien immobilier de tout standing au Maroc.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir une multitude de biens immobiliers, allant des studios, appartements et villas, en passant par des terrains à construire. Qu’ils soient à la recherche d’une résidence principale, d’un investissement locatif ou une résidence secondaire, les visiteurs du salon Immo Expo by Avito découvriront toutes les offres du moment et les tendances du marché immobilier marocain.

Offrant une vaste sélection de biens immobiliers à vendre dans tout le pays et avec plus de 6,5 millions de visiteurs uniques par mois sur sa plateforme, Avito.ma s’est imposé comme un acteur majeur dans le domaine de l’immobilier. En organisant la première édition de Immo Expo by Avito, la marketplace ambitionne ainsi de satisfaire une demande accrue et de répondre aux besoins d’un marché de l’immobilier de plus en plus exigeant, tout en proposant une expérience nouvelle capitalisant sur les millions de clients, fidèles de la plateforme, et un salon de nouvelle génération, qualitatif et facilitant les transactions.

Au 1 Novembre 2023, la plateforme dédiée à l’événement https://immoexpo.avito.ma/ a atteint plus de 350,000 utilisateurs uniques et 30.000 acheteurs potentiels ont effectué leurs réservations de tickets pour assister à Immo Expo 2023. L’entrée du salon sera gratuite.

« Cette première édition du salon Immo Expo est bien plus qu’un événement. C’est une opportunité où l’offre rencontre la demande dans un cadre dynamique et innovant. Cet événement est le lieu idéal pour les promoteurs et les acheteurs de découvrir les opportunités les plus prometteuses du marché. Nous croyons fermement en l’impact positif que ce salon peut avoir sur l’ensemble de l’industrie immobilière au Maroc, en favorisant l’émergence de nouvelles tendances et en créant des opportunités d’investissement fructueuses. Avito Group est fier de contribuer à l’essor de l’immobilier au Maroc et de jouer un rôle actif dans le façonnement de son avenir prometteur », a déclaré M. Mehdi Chbihi, Directeur Immobilier du Groupe AVITO.

Ce salon exceptionnel présentera ainsi une très large gamme de biens immobiliers, mais aussi des offres de financement et d’équipement, des conseils et un accompagnement personnalisé grâce à la présence de groupes immobiliers réputés et de plusieurs organismes de financement. Les visiteurs auront ainsi l’opportunité de faire des simulations, de disposer de conseils nécessaires à l’acquisition de leur propriété idéale, et à des prix très avantageux.

En lançant la première édition d’Immo Expo by Avito, la marketplace leader en immobilier au Maroc, confirme son rôle de catalyseur du développement d’un secteur vital pour l’économie du pays. Avito entend également, à travers cet événement prestigieux, accompagner les profonds changements que connaît ce secteur et répondre aux nouvelles exigences et tendances du marché de l’immobilier marocain.