La 7ème Édition du Salon de la Sous-Traitance Automobile à Tanger Automotive City est annoncée. Cet événement majeur aura lieu du 29 novembre au 1er décembre 2023, son thème central sera “La Sous-Traitance : Un Pilier de l’Avenir de l’Industrie Automobile”.

Cette édition du Salon, promet d’être une plateforme d’échange cruciale pour les acteurs de l’industrie automobile, tant au niveau national qu’international. L’objectif est de créer un espace propice à la découverte de nouvelles opportunités, à l’établissement de partenariats stratégiques, et à la discussion des enjeux et tendances clés de l’industrie.

La Croissance de l’Industrie Automobile au Maroc

Le secteur automobile au Maroc est actuellement en plein essor, soutenu par les deux usines majeures de RENAULT-NISSAN dédiées à la carrosserie et au montage, ainsi que l’usine STELLANTIS. Ces installations jouent un rôle prépondérant dans la réalisation des objectifs ambitieux du plan d’accélération industrielle 2021-2023 du Ministère de l’Industrie du Commerce.

En 2022, le secteur a enregistré une croissance exceptionnelle, dépassant les 11 milliards d’Euros en exportations. On prévoit que d’ici la fin de 2023, le chiffre d’affaires du secteur franchira la barre des 13 milliards d’Euros, stimulé par plusieurs facteurs, dont la dynamique des écosystèmes, la montée en puissance des usines, l’intérêt croissant des constructeurs automobiles internationaux pour le sourcing au Maroc, l’extension du complexe Portuaire de Tanger Med, et le projet du port Kénitra Atlantique.

Les Sous-Traitants au Cœur du Salon

Les sous-traitants spécialisés dans les activités essentielles joueront un rôle central dans cette septième édition du Salon de la Sous-Traitance Automobile. Ces activités englobent :

Prestations logistiques

Conception et réalisation de Machines spéciales

Outillages (Injection plastique, emboutissage…)

Divers consommables de production

Maintenance et implantation des moyens industriels

Emballages métalliques, plastique et cartons

Équipements de protection individuelle

Formations

Prestations tertiaires diverses

Ingénierie

Moyens de contrôle

Calibration des moyens de contrôle

Pièces de rechange

Divers

Un Salon au Cœur de l’Industrie Automobile Marocaine

La septième édition du Salon de la Sous-Traitance Automobile se tiendra au cœur de Tanger Automotive City, une région devenue emblématique pour le développement de l’industrie automobile au Maroc. Elle favorisera la collaboration entre les donneurs d’ordre majeurs tels que RENAULT et STELLANTIS, les équipementiers, et les sous-traitants potentiels.

Parmi les points forts du salon, on compte notamment la concentration significative d’équipementiers dans des zones industrielles stratégiques telles que Tanger Free Zone, Tanger Automotive City et Atlantic Free Zone (Kenitra). Les sous-traitants auront également la possibilité d’accéder rapidement aux usines de leurs clients potentiels, favorisant ainsi des discussions approfondies à proximité des installations de production.

La précédente édition en 2019 a rencontré un succès retentissant, attirant 250 exposants et plus de 5 000 professionnels venus de Tanger, Kenitra, Casablanca, ainsi que d’autres pays tels que l’Espagne, le Portugal, la France, l’Allemagne, l’Italie et la Turquie.

Nous vous remercions pour votre intérêt et nous espérons vous accueillir lors de cette 7ème Édition du Salon de la Sous-Traitance Automobile à Tanger Automotive City.