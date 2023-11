2ème édition des CO-Days sous le thème « Soins de Support, Médecine de Précision et Innovation en Radiothérapie »

Dans le cadre des journées de la Clinique d’Oncologie, la 2ème édition des CO-Days s’est tenue les 10 et 11 novembre2023, avec un focus particulier sur les « Soins de Support, la Médecine de Précision et l’Innovation en Radiothérapie ». Cet événement d’envergure a réuni des experts nationaux et internationaux pour discuter des dernières avancées dans le domaine de l’oncologie.

Cet événement incontournable est l’occasion idéale pour les professionnels de la santé nationaux et internationaux de se réunir, partager leurs expériences etétablir des liens précieux. Cette année, L’association Scientifique Oncologie 16 Novembre a accueilli la MASCC (Multi Association for Supportive Care in Cancer), représentée par :

– La Présidente, Pr Maryam Lusterberg (USA)

– La Directrice ExécutiveMelissa Chin (Canada)

– Pr Florian Scotté (France) – Futur Président &Chef du Département Interdisciplinaire d’Organisation des Parcours Patients (DIOPP) chez Gustave Roussy Cancer Campus

A l’occasion de cet événement, l’équipe exécutive de la MASCC et L’association Scientifique Oncologie 16 Novembre ont annoncé officiellement la mise en place de la “Moroccan Association for Supportive Care in Cancer,”, une association dédiée au développement des soins de support au Maroc.

La MASCC a certifié la Clinique d’Oncologie 16 Novembre“Centre d’Excellence pour les Soins de Support ». Reconnaissant ainsi l’engagement de cette structure à faire des soins de support l’un des piliers de la prise en charge de ses patients.

La Clinique devient ainsi la première institution d’Afrique certifiée “Centre d’Excellence pour les Soins de Support” par la MASCC.

Les deux journées des CO-Days ont abordé diverses thématiques cruciales, notamment, l’innovation en radiothérapie, la Médecine de Précision entre le présent et le futur, les Soins de Support en oncologie, l’Oncogériatrie au Maroc en tant que spécialité émergente, la maladie oligométastatique, ainsi que le Cancer Broncho-pulmonaire non à petites Cellules localisé aux stades précoces.

De nombreux intervenants nationaux et internationaux ont partagé leurs expériences, en plus des intervenants de la MASCC, de l’Hôpital FOCH, de l’Université Federico II de Naples, la Faculté de Médecine de Barcelone, de Varian Monde (société spécialisée en Radiothérapie) et de l’Association Dar Zhor.