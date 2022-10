Qu’est-ce qui favorise le bien-être au travail ?

L’envie de se rendre au travail le matin, avoir la sensation de maîtriser sa charge de travail ou encore entretenir de bonnes relations au travail…, ce sont là quelques facteurs qui contribuent au bien-être au travail. Depuis quelques années, la question se pose pour de nombreuses entreprises qui veulent faire de la qualité de vie au travail un levier de performance.

Car depuis que la crise sanitaire a bouleversé le monde du travail, obligeant les entreprises à se transformer pour faire face à l’incertitude avec résilience, tout en préservant leurs salariés des risques psychosociaux, la question de la qualité de vie au travail est passée d’une logique qui ne se limite plus au simple respect des obligations légales (droit du travail, prévention des risques, négociations annuelles obligatoires…), mais plutôt à une logique de choix stratégique et de responsabilité sociétale.

«La plupart des entreprises sont aujourd’hui confrontées à un vaste phénomène de désengagement de leurs salariés, avec des conséquences lourdes sur leur rentabilité. Ce désengagement se traduit généralement par l’absentéisme, la baisse de l’efficacité, les erreurs répétitives, les risques psychosociaux…», souligne Saif Allah Allouani, chercheur et expert en psychosociologie des organisations et fondateur du centre Human Flourishing Engineering Institute (HFEI).

Toujours est-il que si certaines entreprises arrivent à animer cette joie de vivre, ce n’est pas uniquement à coups de politique de rémunération attractive mais bien plus ! «Ce n’est pas non plus à coups d’actions gadgets d’amélioration de la qualité de vie alors que l’entreprise est gérée à travers un style de management propice à la toxicité, à la pression que la démarche va réussir. Tout l’enjeu réside dans la congruence et l’authenticité», poursuit M. Allouani. Ce qui fait passer l’étape où les employés sont vraiment très heureux, c’est lorsque la communication tient une place particulière. Quand les employés sont impliqués dans certains choix stratégiques, cela augmente leur estime en soi. Même si c’est parfois routinier comme travail, on doit sentir que l’on construit quelque chose, que l’on participe à l’amélioration du cadre de travail. Il faut aussi savoir partager cette vision avec l’ensemble des collaborateurs. L’un des premiers leviers d’action pour développer le bien-être des salariés est certainement de valoriser leur travail. Cette responsabilité revient au manager de proximité. Le bien-être est un facteur qui se cultive de haut en bas, de la direction vers les managers de proximité.

Une question de reconnaissance

Outre le sentiment de trouver un sens à ce qu’ils font, les employés de ces entreprises “où il fait bon vivre” mettent en avant leur niveau d’autonomie ainsi que la considération dont ils font l’objet pour expliquer leur opinion favorable.

De ce fait, un engagement élevé des salariés se traduit par une dynamique porteuse de performance. Il s’agit de viser quatre objectifs : restaurer le travail bien fait, responsabiliser les salariés à tous les niveaux de l’organisation, renforcer le sentiment d’appartenance, ainsi que le dialogue social.

Cela suppose de ne pas raisonner en termes de réussite financière à court terme mais de réussite globale à long terme.

Le bien-être en entreprise est aussi des petites choses…

Chaque acteur de l’entreprise fournit un résultat, quelle que soit sa fonction. Par conséquent, ….

