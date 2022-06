Pour une nouvelle approche du «marketing de soi» dans le milieu de l’entreprise

Le marketing personnel est le combat de toute une vie où l’on aspire à nous démarquer des autres et qui nous permet d’aligner, de manière optimale, nos objectifs à nos valeurs. L’acquisition des compétences requises pour un marketing de soi efficace peut prendre entre 4 et 6 mois, selon des paramètres variables comme le pays, la culture, le poste dans l’entreprise…

Qui d’entre nous n’a jamais été frustré, à un moment donné, dans sa carrière professionnelle, par le sentiment de ne pas avoir donné la meilleure version de lui-même ou de ne pas s’être senti valorisé comme il le mérite ? Cette frustration, beaucoup d’entre nous la partagent. Mais comment veiller à ce qu’un tel sentiment ne se reproduise plus jamais ? La réponse est très simple : recourir aux techniques du marketing de soi !

Aujourd’hui, nous sommes beaucoup plus empêtrés dans l’ère du faire-savoir que dans celle du savoir-faire. Une ère où l’intelligence situationnelle et émotionnelle l’emporte sur l’intelligence intellectuelle.

Self-marketing, marketing de soi, marketing personnel, les appellations sont nombreuses pour désigner une démarche qui consiste à appliquer à un individu les techniques du marketing et de la communication, lesquelles sont habituellement utilisées en stratégie d’entreprise. Mais si l’on devait condenser toutes ces appellations en une seule phrase explicative, on pourrait dire que le marketing de soi c’est l’art de savoir se vendre, de mettre en avant et de «valoriser» ses compétences, sa valeur ajoutée et son expertise, en vue de générer une action intérieure positive auprès de son interlocuteur et de son auditoire.

Mais qui est donc concerné par le marketing de soi ?

En réalité, tout le monde, sans exception aucune, est concerné de près ou de loin par le marketing de soi. Que ce soit pour décrocher un travail, donner du relief à ses efforts en entreprise, développer un business, il faut constamment savoir se «marketer» convenablement pour avoir «de l’impact» sur autrui, démontrer que l’on est digne de confiance et que nous possédons une expertise et un savoir-faire avérés. Le marketing personnel est en effet le combat de toute une vie où l’on aspire à nous démarquer des autres et qui nous permet d’aligner, de manière optimale, nos objectifs à nos valeurs.

Force est de constater que cette compétence n’a malheureusement pas été réellement enseignée ni recommandée par le système scolaire, ni d’ailleurs par notre culture, laquelle nous a souvent injecté des croyances limitantes, dès l’enfance sur les bienfaits de la retenue et du contrôle de soi, ce qui a pour conséquence de limiter la prise de risques dans son parcours individuel et professionnel.

Dans ce contexte, nous demeurons responsables de notre marketing personnel et de celui de nos descendants!

Quels sont les bienfaits du marketing personnel ?

Les bienfaits du marketing personnel sont légion. Confiance en soi et confiance des autres en soi, accomplissement de soi, notoriété, succès, crédibilité accrue, gain du temps…, la liste des avantages du marketing de soi est bien longue. Dans le milieu de l’entreprise, mais aussi dans d’autres milieux encore, différentes statistiques démontrent que les gens qui réussissent sont ceux qui sont capables de prendre des risques (la chance sourit toujours aux audacieux!) et de communiquer de manière efficace et réactive. Le docteur Steven Spinker, professeur à Harvard, avait déclaré un jour : «Nous commençons tout juste à reconnaître que notre génome contient des informations sur nos capacités et nos tempéraments». Nous devons donc commencer à accepter que de manière psychosomatique, notre génome intègre de nouvelles informations pour atteindre un nouveau mindset : celui selon lequel il faut apprendre à communiquer constamment sur soi-même de manière optimisée et efficiente. L’objectif du marketing personnel est de faire reconnaître son expertise au sein d’une entreprise et d’y améliorer sa notoriété. Mais quelle est la démarche à suivre pour y parvenir ? La réponse est très simple : il faut travailler sur soi !

Qui est habilité pour nous aider à améliorer notre marketing de soi?

L’idéal est de faire appel à un expert qui nous aidera à mieux nous connaître, mais aussi à mieux cerner nos compétences et à choisir les meilleurs messages à véhiculer lorsque l’on souhaite parler de soi-même et d’avoir l’impact significatif sur son auditoire. Cet expert se chargera de nous sortir de notre zone de confort et de nous accompagner dans la découverte et l’intégration de nouveaux savoirs (zone d’apprentissage), pour, in fine, nous emmener vers notre zone de performance. L’expert nous aidera en outre à devenir plus précis dans la délimitation des objectifs que l’on souhaite atteindre à travers le marketing de soi. Il nous aidera à mieux canaliser nos forces tout en capitalisant sur nos expériences, nos skills et nos atouts. D’autre part, il nous aidera à mieux gérer nos faiblesses et à mieux saisir les opportunités qui s’offrent à nous. Un expert nous accompagnera en plus dans l’établissement d’un plan d’action destiné à nous permettre de mieux parfaire notre e-réputation. Enfin, il nous aidera surtout à maîtriser quelques techniques d’influence, de persuasion et d’inspiration utilisées par les 3% des grands modèles de réussite du monde.

Combien de temps cela prendra-t-il ?

Il faut pertinemment garder en tête que le marketing de soi est avant tout un état d’esprit avant d’être une technique ! Si l’on est bien pris en charge par un expert qualifié dans la régulation des croyances limitantes & croyances aidantes, l’acquisition des compétences requises pour un marketing de soi efficace prendra entre 4 et 6 mois. Cela dépend bien évidemment de plusieurs paramètres et variables, parmi lesquels le pays, la culture, le poste dans l’entreprise, etc. L’aspect culturel est déterminant puisque, dans plusieurs cultures, la victimisation demeure très courante. Or, le marketing de soi nous incite à nous affranchir de certaines idées reçues pour mieux nous recentrer sur nous-mêmes afin de mieux mettre en avant nos points forts.

Warren Buffett a écrit : «Il faut 20 ans pour se construire une réputation et 5 minutes pour la détruire». Il faut pratiquer le Marketing de soi tout au long de la vie pour éviter cet écueil.