Nouvelle prise de fonction : Apprenez à peaufiner votre talent de communicateur

La communication est inhérente à la fonction de dirigeant. Que ce soit auprès d’une équipe de collaborateurs, dans une conférence presse, un conseil d’administration, une intervention télévisée, un communicant laisse toujours une trace dans la mémoire des auditeurs, en bien ou en mal.

Au Maroc, comme ailleurs, la prise de parole en public a toujours fait peur. Peur de s’exposer, peur de déplaire, peur de s’attirer les foudres des mécontents… Combien de fois entendons-nous cette réaction d’un orateur juste après son discours : Alors c’était comment mon intervention ? Ai-je été à la hauteur ?

Cela prouve que les difficultés à parler en public ne laissent pas indifférent. Selon les spécialistes des ressources humaines, c’est carrément une compétence très recherchée. C’est ainsi que le coaching et les formations en communication se multiplient, faisant croître, depuis quelques années, un nouveau marché du conseil. Dans un monde qui privilégie autant le savoir-faire que le faire savoir, le fait de ne pas pouvoir captiver l’attention d’un interlocuteur ou d’un auditoire peut, en effet, avoir des effets désastreux sur une carrière ou sur une organisation.

D’ailleurs, une enquête de 2021 réalisée en France par le cabinet Whistcom auprès de 1 000 salariés d’entreprises de 50 salariés et plus a révélé que si la parole des dirigeants est centrale pour l’image externe de l’entreprise, elle influence aussi le travail du salarié. Le dirigeant doit maîtriser sa prise de parole, car s’il ne maîtrise pas cet exercice, l’entreprise est exposée non seulement à des risques d’image mais également à des risques stratégiques. Il y va, par conséquent, de la fidélité, l’engagement, la motivation des salariés et donc la compétitivité de l’entreprise.

Plus amplement, l’enquête montre que trois quarts des répondants ont déclaré qu’un message oral de leur dirigeant a plus de poids qu’un message écrit et que les compétences orales de leurs dirigeants sont aussi importantes que leurs compétences techniques. Elles influencent leur implication, leur fidélité, leur fierté d’appartenir à l’entreprise, leur envie d’évoluer en interne ainsi que leur bien-être.

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement