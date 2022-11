«Nous continuons à innover en termes de services pour accompagner le marché»

• Manpower au Maroc est une longue histoire, quel est le bilan de vos activités localement ?

Effectivement, le groupe existe au Maroc depuis plus de 25 ans et le Royaume figure parmi les marchés stratégiques de Manpower Group. L’entreprise continue à innover en termes de services pour accompagner ce marché à fort potentiel en plein essor économique. Grâce à des solutions novatrices et personnalisées, nous contribuons à la modernisation du secteur des ressources humaines en apportant le savoir-faire et le conseil nécessaires aux entreprises.

Aujourd’hui, Manpower Maroc compte environ 12 000 intérimaires actifs chez plus de 380 clients. Nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 616 MDH en 2021 et nous comptons une centaine de personnes permanentes sur 11 sites à travers le Royaume.Toujours dans l’activité Intérim, nous intervenons principalement dans l’industrie (44%), le tourisme (21%), le retail (13%) et l’agroalimentaire (9%). Le groupe s’investit également dans le développement du secteur agricole en tant que levier de flexibilité mais aussi de conformité sociale.

Dans le domaine du recrutement en CDI/CDD, nous réalisons près de 350 recrutements en moyenne par an pour le compte de nos 80 clients et notre ambition est d’aller encore plus loin en ouvrant de nouvelles agences et apporter une expertise quant au recrutement des talents, notamment dans les secteurs de l’industrie, les services ou encore l’IT. Nous avons été également précurseurs dans la généralisation de la couverture médicale, la bancarisation, ainsi que le financement des prêts à la consommation au profit de nos collaborateurs intérimaires.

• Comment avez-vous pu gérer la période Covid ?

Comme toutes les entreprises, nous avions dû faire face à une baisse drastique de notre chiffre d’affaires de l’ordre de 40 à 45%, une grosse partie de notre activité était dédiée au secteur touristique. En interne, nous avons réajusté les effectifs en opérant du télétravail, l’octroi de congés avec solde…

• Quels sont vos projets ?

Nous allons poursuivre notre mission en 2023. Nous allons continuer à œuvrer pour la formalisation de l’économie informelle, notamment à travers la gestion de contrat et de la flexibilité en accord avec les règles de compliance qui sont au cœur de la raison d’être de Manpower. Quand nous analysons la situation du marché de l’emploi au Maroc, nous estimons un marché intérimaire évalué à près de 1,2 million d’actifs. Sur une population active de 12 millions de personnes, le CESE estime que 36 à 80% de la population active exerce une activité informelle et qui contribue à hauteur de 30% du PIB. Et donc il y a un travail à faire pour œuvrer à la formalisation de l’économie informelle.

• Une marque Talent solutions est spécialisée dans la gestion des besoins complexes des talents. Qu’apporte-t-elle aux entreprises ?

C’est sous cette marque que les activités de solutions RH à valeur ajoutée se structurent. Parce que chaque entreprise a des besoins différents, nous proposons de les accompagner dans leur réflexion RH, qu’elle soit ponctuelle ou récurrente et l’essentiel est d’apporter des solutions en totalité ou en partiel. Par exemple, dans le cadre d’externalisation de la formation, nous avons pu piloter l’activité de 5 centres de formation pour 3 000 ressources avec le développement d’une application «e-campus» en full web pour le suivi des plannings, notes et évaluations. Nous avons également pu gérer un processus de recrutement pour sélectionner 2 000 profils, venant d’une base comprenant plus de 50 000 candidatures non qualifiées, grâce à un pilotage précis et des outils d’assessment personnalisés.

In fine, l’important est d’apporter des solutions concrètes, surtout face à un marché de l’emploi qui se complexifie davantage et qui nécessite toujours plus d’agilité, d’externalisation et d’optimisation des compétences et des talents.