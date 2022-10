Les plus grandes universités marocaines et internationales se donnent rendez-vous au Maroc

Business schools, écoles d’ingénieurs, écoles spécialisées… Le temps d’un week-end, de grandes écoles et universités marocaines, françaises, canadiennes et espagnoles, présenteront leur offre pédagogique lors du salon Campus Fair, organisé par Le Monde et Campus Mag les 19 et 20 novembre 2022.

Alors que certains établissements supérieurs marocains entament la dernière ligne droite pour la rentrée 2022, d’autres établissements, marocains et internationaux, s’apprêtent à poser leur valise à Casablanca, pour participer à la troisième édition de Campus Fair, le salon international des grandes écoles et universités. Objectif ? Courtiser les lycéens marocains et leur présenter leur offre pédagogique post-bac.

Du beau monde…

Organisé par le Groupe Le Monde et le magazine marocain Campus Mag, Campus Fair se tiendra les 19 et 20 novembre 2022, et prévoit d’accueillir quelque 5000 visiteurs, à l’instar des précédentes éditions. Côté écoles, il y aura du beau monde : « Cette année encore, nous recevrons Polytechnique Paris, ou encore l’ESCP, Audencia, une dizaine d’établissements canadiens… Les écoles marocaines ne sont pas en reste, puisque l’UIR, l’EMSI, Centrale Casablanca, ont confirmé leur participation », se réjouit Youssef Ziraoui, organisateur de l’événement. Et d’ajouter : « Année après année, nous réaffirmons notre positionnement international, qui est unique au Maroc et en Afrique du Nord. D’ailleurs, nous sommes très fiers de compter Campus France Maroc parmi nos exposants, dont les équipes seront mobilisées pour fournir aux étudiants tous les renseignements sur les études en France et faciliter les candidatures de pré-inscription auprès des établissements de l’enseignement supérieur. »

Dans le même ordre d’idées, les organisateurs ont pu compter cette année encore sur l’Ambassade des Etats-Unis, qui viendra le temps d’un week-end, accompagner les lycéens pour les aider à construire leurs projets d’études au pays de l’Oncle Sam, ou leur présenter le programme Fulbright, qui offre des bourses aux étudiants marocains.

Capter les meilleurs élèves

Si la plupart des salons étudiants ont lieu vers la fin de l’année scolaire, le parti pris des organisateurs de Campus Fair va à contre-courant de cette pratique. De fait, depuis sa première édition, l’événement se tient systématiquement au premier trimestre de l’année. Pourquoi un tel positionnement ? « La réponse est toute simple, nous avons acquis la conviction que les élèves les plus motivés sont ceux qui se préoccupent de leur avenir dans le supérieur dès les premiers mois. Si lors de la première édition, cela a pu surprendre quelques responsables pédagogiques, le timing fait désormais l’unanimité, au point que certains promoteurs de salon ont avancé leur date de salon », lance Youssef Ziraoui. Mais l’organisateur du salon prévient : « Ce n’est pas qu’une question de calendrier. Certes, en organisant notre salon tôt dans l’année, nous garantissons aux écoles que nous accueillons une audience qualitative. Mais nous sommes aussi redevables aux lycéens qui viennent à Campus Fair. C’est pourquoi, nous sommes très à cheval sur le choix de nos exposants, qui sont triés sur le volet », conclut Youssef Ziraoui, qui édite par ailleurs le baromètre Diorh Campus Mag des diplômes marocains…

Les plus de Campus Fair

L’autre réelle valeur ajoutée de Campus Fair réside dans la présence d’un espace de coaching pour aider les visiteurs à s’orienter, à identifier les différentes voies d’accès aux établissements d’enseignement supérieur. « C’est un réel plus, nous avons d’excellents retours par rapport à notre espace coaching qui ne désemplit pas, c’est quelque chose que nous sommes les seuls à offrir et nous sommes convaincu de faire oeuvre utile et de remplir notre mission en aidant les lycées à dessiner leur parcours », s’enorgueillissent les organisateurs, qui précisent que tout au long du week-end, des conférences thématiques, animées par des professionnels et des experts du monde de l’éducation, répondront aux interrogations des étudiants, parents d’élèves et jeunes actifs, en matière de discipline, d’employabilité, de secteurs d’activité…