Les grandes tendances RH pour l’année 2021

• Plus de 160 entreprises ont été certifiées dans le cadre du programme «Best Places To Work». • La santé et la sécurité des collaborateurs dans le top 3 des priorités des entreprises.

Digitalisation, bien-être au travail, politique RH, environnement de travail…, chaque année, le programme «Best Places To Work» sonde les entreprises sur leurs pratiques RH. Pour 2021, plus de 160 entreprises ont été auditées et certifiées au Maroc grâce à ce programme qui aboutit à une certification internationale octroyée aux entreprises qui se distinguent par la qualité de leur environnement de travail et des politiques de gestion des ressources humaines déployées en interne. «Le contexte de la pandémie a, sans conteste, amené les employeurs, de par le monde et au Maroc, à s’adapter. En particulier, les meilleurs employeurs au Maroc en 2021 se sont distingués par le fait d’offrir à leurs collaborateurs de bonnes conditions de travail avec un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée», a souligné à cet effet Hamza Idrissi, responsable du programme «Best Places To Work».

Certes, les préoccupations RH durant l’année précédente ont eu pour noms dans l’urgence prévention et sécurité sanitaire, plans de continuité d’activité, licenciements et indemnisations et autres réductions des budgets. Mais cela n’a pas empêché les entreprises à relever certains défis. «Avec la persistance de la pandémie, toutes les entreprises au Maroc ont été impactées d’une manière ou d’une autre. Malgré ce contexte, plusieurs entreprises ont su relever cette année les défis liés à l’organisation du travail et de soutenir leurs collaborateurs en continuant d’investir dans des stratégies RH novatrices tournées vers l’avenir», note la même source.

Le processus d’évaluation a duré entre 1 à 2 mois et s’est basé sur 8 dimensions d’engagement au sein des organisations, à savoir le climat au travail, la qualité et l’excellence, le style managérial, l’image et l’appartenance, les pratiques salariales, les pratiques RH, les avantages sociaux, ainsi que les actions RSE. A cet égard, le responsable du programme nous livre quelques tendances observées durant cette année.

Accélération de la digitalisation des processus

Plus de 89% des entreprises certifiées en 2021 indiquent qu’elles ont lancé plusieurs chantiers pour accélérer la digitalisation de la fonction RH et mettre en place des outils pour renforcer la formation à distance et la communication en interne. Pour de nombreuses organisations, le défi est de maintenir une culture de collaboration et de confiance dans un environnement toujours plus digital, tout en veillant à ce que les collaborateurs se sentent soutenus afin de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Le bien-être des collaborateurs

La thématique du bien-être au travail et de la qualité de vie est celle sur laquelle une nette progression des pratiques RH durant l’année 2021 a été constatée. Ainsi, les entreprises certifiées placent la santé et la sécurité des collaborateurs dans le top 3 de leurs priorités. Des entreprises ont même augmenté leurs efforts pour veiller au bien-être mental et physique de leurs employés, une tendance qui s’est accentuée avec la pandémie.

La communication tous azimuts

En plus, le management de plusieurs entreprises au Maroc s’est montré plus disposé à communiquer avec les collaborateurs dans le cadre de briefings réguliers avec l’utilisation des nouveaux outils informatiques afin de maintenir la cohésion et renforcer l’engagement des collaborateurs. Toutefois, le grand défi est de transformer cette forme de communication en une norme plus durable car elle est corrélée au bien-être des collaborateurs qui devient une priorité stratégique.

Créer une culture durable de collaboration et de confiance dans un environnement digital

Les entreprises certifiées cette année ont mis en place plusieurs initiatives innovantes pour rendre leurs collaborateurs acteurs des projets RSE. En organisant des activités à distance, en octroyant des jours de congés pour prendre soin de leurs familles ou en organisant des journées en faveur de leurs communautés, ces actions associant les collaborateurs autour de valeurs communes sont concrètes et porteuses de sens, renforçant ainsi le sentiment d’appartenance et favorisant l’engagement des collaborateurs.