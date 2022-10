Le sport en entreprise, une question de volonté et non de coût

• Quels types d’activités sportives proposez-vous aux entreprises ?

Notre start-up est notamment connue pour son événement sportif Green Challenge, une course à obstacles organisée dans différentes régions marocaines. La course, sur un parcours de 3,5 à 10 km, intègre une quinzaine d’obstacles auxquels les participants doivent faire face seuls ou en équipe.

Ce genre de courses a permis de proposer un format sportif et ludique qui a séduit les entreprises qui profitent de cet événement pour offrir un team-building à leurs collaborateurs. Cet événement a été un point de départ et aujourd’hui nous proposons plusieurs offres autour du sport en entreprise.

Nous accompagnons nos clients entreprises, quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité, dans la mise en place d’une réelle stratégie “bien-être” en interne pour répondre à leurs enjeux et challenges internes: baisse de la productivité, manque de cohésion interne, augmentation de l’absentéisme… Nous proposons des programmes Sport & Santé à travers une offre “phygitale” : lancement de campagne interne de sensibilisation autour de la pratique sportive, production de contenus (vidéos, podcasts, webinaires, etc.) autour du sport et la nutrition, animation de cours de sport en ligne, organisation de challenges virtuels, aménagement d’espaces sportifs, autant d’espaces fermés dédiés au sport comme de vraies salles de sport mais parfois on va jusqu’à mettre en place des tapis de course ou des vélos en plein milieu d’un “open space”, organisation d’événements ou de team-building axés sur le sport, animation de communautés en interne et mise en place de conventions avec les salles de sport.

