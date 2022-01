Enquête Rekrute : Les salariés en majorité favorables pour le télétravail

• Plus de la moitié des salariés marocains sondés préfèrent combiner entre le télétravail et le présentiel. • Certains se sont bien accommodés à ce mode de travail et ont l’intention de s’y investir dans le futur.

Le télétravail n’a jamais suscité autant d’intérêt que depuis le début de la crise sanitaire en 2020. Alors que certaines entreprises étaient déjà rodées à cet exercice bien avant le confinement, d’autres, en revanche, l’ont subi par nécessité. Aujourd’hui, bon nombre d’entreprises l’ont maintenu, non pas par obligation mais surtout par choix. Comment est-il perçu par les salariés marocains ? Se sentent-ils bien outillés pour exercer efficacement leurs tâches et monter en productivité à distance ? Sont-ils prêts à perpétuer l’expérience, post-Covid ? Une nouvelle enquête de Rekrute, acteur majeur dans le e-recrutement, vient apporter quelques éléments de réponse. Menée en novembre dernier, l’enquête a ciblé 2 709 salariés marocains, œuvrant majoritairement dans des grandes et moyennes entreprises. Premier élément de réponse, 62% des sondés affirment que leurs entreprises l’applique aujourd’hui, dont 13% qui déclarent que leur entreprise a basculé en télétravail à temps complet, contre 38 % qui disent que leur entreprise fonctionne encore en présentiel.

Cependant, ce choix dépend largement du secteur d’activité, de la taille et de la culture de l’entreprise et du style de management adopté. La majorité des entreprises, encore réticentes au changement – qui travaillent toujours en présentiel – ne prévoit pas d’appliquer le télétravail prochainement.

A noter également que 62% des entreprises marocaines œuvrant principalement dans le secteur des centres d’appel, de l’informatique, de la banque, de l’automobile, de la comptabilité et du BTP, appliquent aujourd’hui le télétravail. Ceci est loin d’être une initiative unilatérale. En effet, 72% des télétravailleurs admettent avoir opté pour ce mode de fonctionnement volontairement, marquant ainsi le début d’une révolution non volontaire.

Le télétravail envahit la sphère personnelle pour un tiers des répondants

D’autre part, la majorité écrasante (81%) pense qu’il est plus facile de travailler à distance par rapport à l’année dernière. Une préférence qui s’est confirmée davantage grâce au gain en productivité constaté. 71% des salariés marocains en télétravail déclarent être plus productifs, et 80% des participants à cette enquête, qui font des réunions à distance, pensent que ces dernières sont plus efficaces que les réunions physiques. Toutefois, 57% se plaignent des difficultés techniques, jugées parfois source de démotivation et de baisse de productivité.

Ces bons indicateurs soulèvent toutefois quelques questions selon les responsables de l’enquête, à savoir si les dirigeants arrivent-ils à juger avec certitude l’efficacité du télétravail ? Sont-ils conscients de leur devoir de fournir de meilleures conditions de travail à distance à leurs employés ? Considèrent-ils au moins l’accompagnement de leurs équipes pour améliorer les méthodes de travail, après plus d’une année de travail à distance ?

La mauvaise connexion internet et l’inadaptation des outils de travail représentent les deux facteurs clés qui font que les salariés, travaillant à distance, se sentent moins productifs. Par ailleurs, 23% déclarent qu’ils utilisent leur propre matériel.

Des données clés qui reflètent le manque d’outils et de moyens informatiques et techniques pour assurer une expérience de télétravail qui répond aux attentes des deux parties: employeurs et salariés. L’hybridation, résultat des sentiments mitigés des Marocains envers le télétravail Malgré toutes ces difficultés, 57% des salariés marocains préfèrent le mode de travail hybride, dont 25% préfèrent travailler uniquement à distance.

A noter également que l’enquête montre que 72% des personnes en télétravail sont allés jusqu’à aménager un espace de travail chez eux, chose qui montre à quel point ils se sont bien accommodés à ce mode de travail et qu’ils ont l’intention de s’y investir dans le futur. Cela serait principalement dû au fait qu’ils y perçoivent de multiples avantages : un gain de temps, un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la réduction du stress et de la fatigue et un gain de productivité. Interrogés sur leur niveau de satisfaction, 67% des télétravailleurs sont satisfaits du télétravail, dont 25% vont jusqu’à la décrire comme «extraordinaire».

En revanche, un tiers d’entre eux en gardent un goût amer.