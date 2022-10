Coaching : L’hypnose «humaniste» pour améliorer les performances

Il fut un temps où le regard vis-à-vis de l’hypnose, par un leader formé aux grandes écoles de la rationalité et de l’optimisation ou même aux grandes écoles de commerce et d’administration des entreprises, était sinon fuyant, du moins sceptique. L’hypnose dont le principe de base est la suggestion a aussi été longtemps considérée comme incompatible avec le coaching dont les réponses aux problèmes que le coaché pose dans sa demande sont censées recevoir des réponses uniquement du coaché. Or, pour que le coaché se mette en contact avec ses propres ressources deux phases cruciales, la conscientisation, d’une part, et l’accès à ses ressources insoupçonnées, d’autre part, vont être nécessaires dans le processus de coaching.

C’est là que l’hypnose va jouer son rôle dans les situations où le coaché éprouve soit des difficultés à prendre conscience de ce qui lui pose problème, soit des difficultés à accéder à ses propres ressources, l’hypnose ici en tant que béquille momentanée, dans le soutien du coaché dans ce processus.

Pourquoi parler ici de l’hypnose humaniste ?

En entreprise, vous imaginez mal accompagner le client dans un «Etat modifié de conscience» (EMC) avec le risque de résistance auquel vous vous exposez en tant que praticien.

Pour ces raisons Olivier Lockert a mis au point, fort de ses longues années de pratique des différentes hypnoses (Classique, Ericksonnienne, Conversationnelle) une nouvelle hypnose qu’il a appelé «Hypnose humaniste» du fait de son rattachement à la philosophie humaniste d’abord et ensuite à l’apport de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung qui ne connaît du succès qu’aux USA d’abord, puisque les travaux de Jung sont à l’origine du fameux test du MBTI.

Sur quoi repose-t-elle ?

L’hypnose humaniste repose essentiellement sur une forme d’induction hypnotique dite en «Etat de conscience augmentée» où le sujet ou le coaché garde le contrôle entier de lui-même. Le coach praticien de l’hypnose humaniste appelé parfois «HYPNO COACH» pose des questions au coaché, en veillant à le garder conscient, et en lui donnant parallèlement accès à ce qui n’est pas forcément conscient. Le champ de l’investigation est beaucoup plus ouvert qu’avec les questions du coach Pnliste, ou du coach classique.

Avec ses avantages, l’hypnose humaniste se pratique avec…..

